vor 33 Min.

Gersthofens alter Ballon lässt die Hüllen fallen

Das spektakulärste Stück der Gersthofer Sammlung muss nach 15 Jahren erneuert werden. Doch für das alte Gewebe gibt’s schon neue Pläne. Wir haben den Austausch im Zeitraffer-Tempo gefilmt.

Von Gerald Lindner

Das spektakulärste Ausstellungsstück im Gersthofer Ballonmuseum geht in den Ruhestand – und erhält eine Nachfolge: Die Rekonstruktion des Ballons „Erdlieb“ muss nach 15 Jahren erneuert werden.

Der neue Ballon soll in frischen Farben um so mehr ein Anziehungspunkt des Hauses werden. Von Augsburg aus versuchte Joseph Maximilian Freiherr von Lütgendorf einen Start mit einem Gasballon im Jahr 1786, drei Jahre nach dem Aufstieg des Ballons der Brüder Montgolfier in Frankreich. Lütgendorfs Start scheiterte grandios vor den Augen von zehntausend Besuchern. Die Presse taufte den Ballon „Erdlieb“ – weil er sich nicht dauerhaft von der Erde lösen wollte. Dass der Ballon nicht aufstieg, lag aber wohl nicht am Material, sondern an der schlechten Qualität des Wasserstoffs, mit dem er gefüllt war, vermutet Thomas Wiercinski, der Leiter des Ballonmuseums.

Reinigen und bei Bedarf reparieren

Schon kurz nach 8 Uhr fährt der Ballon, der an einem Stahlseil unter der gläsernen Kuppel des Ballonmuseums aufgehängt ist, hinunter. Vorher hat der TÜV geprüft, ob das Stahlseil und die Aufhängung noch verkehrssicher sind. Sobald die prächtige Gondel den Boden im Untergeschoss erreicht hat, wird sie von Mitarbeitern der Ballonbau Wörner GmbH aus Augsburg abgehängt. Ein Restaurateur von den Städtischen Kunstsammlungen wird sie am Dienstag reinigen und gegebenenfalls reparieren. Am Mittwoch wird sie dann wieder an den Seilen mit der Hülle verbunden.

„Die Hülle des Ballons besteht aus drei Lagen Polyester mit einer Polyuretanbeschichtung“, erklärt Wiercinski. Dies sei nötig, damit das Gas – oder im Fall des Museumsstücks die Luft, nicht aus der Hülle entwichen kann. Diese wurde aber zum Schluss doch durchlässig. „Die Gebläseaggregate, welche die Hülle aufblasen, mussten am Ende immer länger und öfter laufen, weil der Druckmesser anschlug.“

Früher oder später wäre sie wohl gerissen

Als die alte gelb-rot leuchtende Haut des Luftfahrzeugs ohne Füllung flach auf dem Boden liegt, greift Wiercinski an das Material. „Ich hätte nicht gedacht, dass die Hülle schon so schwach ist.“ Früher oder später wäre sie wohl gerissen. „Sie wurde wahrscheinlich nur noch vom Netz auf der Außenseite gehalten.“ Dieses wird von den drei Arbeitern von der alten Hülle abgestreift. Durch die grazile Glaskuppel an der Decke des Museumsrunds ist der Himmel zu sehen – ein Anblick, der sonst von „Erdlieb“ fast komplett verdeckt wird. Ausgetauscht wird auch das Gebläse. Es befindet sich ganz oben auf der Hülle und ist für die Museumsbesucher nicht zu sehen. Die zwei Ventilatoren haben nach 15 Jahren eine braune Farbe angenommen. Die neuen strahlen wieder in einem frischen Metallton.

Rund 280 Kubikmeter Luft fasst die runde Hülle, die in vollem Zustand 8,10 Meter Durchmesser hat. „Das ist ein sehr kleiner Ballon. Diejenigen, die bei uns vom Gersthofer Ballonstartplatz aus aufsteigen, haben in der Regel ein Volumen von 1000 Kubikmetern.“ Ballonfahren kann man mit Erdlieb nicht: „Er schafft nur 120 Kilogramm – die Gondel allein wiegt bereits 100 Kilogramm.“

Immer wieder kriecht ein Mitarbeiter in die Hülle

Aufwendig gestaltet sich die Installation der neuen Hülle, da auch elektrische Verbindungen geschaffen werden müssen. Immer wieder kriecht dazu ein Mitarbeiter der Ballonfirma in die Hülle. Aber am Nachmittag drückt ein Mitarbeiter wieder auf die Fernbedienung und der Ballon fährt hoch. Hier wartet er auf die Vervollständigung durch die gereinigte Gondel am Mittwoch.

Insgesamt rund 54.000 Euro lässt sich die Stadt Ab- und Aufbau sowie die neue Hülle kosten. Ab Donnerstag kann sie dann im Ballonmuseum bewundert werden. Und die alte Hülle: „Die soll zu Taschenrucksäcken verarbeitet werden, die wir im Museumsshop anbieten.“, so Wiercinski.

Ein Zeitraffer-Video des Ballonaustausches finden Sie hier:

Die Rekonstruktion des Ballons „Erdlieb“ muss nach 15 Jahren erneuert werden. Video: Marcus Merk

Themen folgen