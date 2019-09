vor 36 Min.

Gersthofens neue Adresse für schöne Nägel

Eine Vietnamesin eröffnet „Linda Beauty Bar“ in Gersthofen. Bis Ende September gibt es noch einen Sonderrabatt auf alle Leistungen.

Linda macht nicht nur die Nägel schön: Kürzlich eröffnete Linda Beauty Bar in der Bahnhofstraße 8 in Gersthofen. Die ehemalige LEW-Geschäftsstelle wird nun zu einer Anlaufstelle für schöne Nägel, Make-up und Wimpernverlängerung – auch ohne Terminreservierung. Die Vietnamesin Thi Thuy Nguyen, genannt Linda, wagt nach 13 Jahren als Angestellte den Schritt in die Selbstständigkeit.

Als gelernte Nageldesignerin lebte und arbeitete sie noch bis vor fünf Jahren in Prag. Seit 2014 hat sie ihren Wohnsitz in Augsburg und lernt fleißig die deutsche Sprache. Um sich ihren Traum zu erfüllen, hat sie tatkräftige Unterstützung von einem Freund und Kollegen aus ihrer Heimat. In der Beauty Bar bietet Linda neben klassischer Maniküre und Pediküre auch kreative Nagelmodellage mit Gel an, ob mit Glitzer, Nagelpiercing oder Strass – die Möglichkeiten sind vielseitig und grenzen schon an Kunstwerke.

Die Kundinnen können hier ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Aber nicht nur die Nägel bekommen hier einen Feinschliff, sondern auch Wimpern können verlängert sowie Augenbrauen, Lid und Lippen mit Permanent-Make-up verschönert werden. Bis Ende September gibt es auf alle Leistungen 20 Prozent Rabatt. (redu)

Themen Folgen