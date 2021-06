Alter Motorradmotor in Gersthofen illegal entsorgt

Den beschädigten Motor eines Motorrads entsorgt ein Unbekannter einfach in der Gersthofer Ludwig-Hermann-Straße. Die Polizei ermittelt.

Einen alten Motorradmotor entsorgte offenbar ein Unbekannter in der Zeit zwischen Montag und Mittwoch an einem Privatweg, der zu einer Firma an der Ludwig-Hermann-Str. gehört. Die Firma muss diesen Motor jetzt laut Polizei selbst entsorgen.

Die Kosten sind noch nicht bekannt. Glücklicherweise liefen keine Betriebsstoffe ins Erdreich. Die Polizei Gersthofen ermittelt wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Abfallrecht. (kinp)

