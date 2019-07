vor 54 Min.

Gersthofer Backwerke: Noch 51 Ex-Mitarbeiter suchen einen Job

Nach dem Aus für die Gersthofer Backbetriebe hat nur ein Teil der Mitarbeiter eine neue Stelle gefunden. Ein Ende des Insolvenzverfahrens ist „noch lange nicht in Sicht“.

Von Matthias Schalla

Der Schock traf die Mitarbeiter kurz vor Weihnachten. Rund 400 Mitarbeiter der Gersthofer Backbetriebe standen plötzlich vor dem Nichts. Das Unternehmen war pleite, zusammen mit der Bäckerei-Kette Lechbäck rauschte die zur Serafin-Unternehmensgruppe gehörende Gesellschaft in die Insolvenz. Nach nun etwas mehr als einem halben Jahr stehen die Gebäude immer nochleer, ein Großteil der Belegschaft konnte jedoch eine neue Beschäftigung finden.

„170 Personen wurden wieder in den Arbeitsmarkt integriert“, sagt Daniela Ruhrmann von der Agentur für Arbeit in Augsburg. Dabei handelt es sich größtenteils um Betriebe aus der Lebensmittelbranche, aus dem Handel und bei Zeitarbeitsfirmen in der Region Augsburg und Umland. Dennoch seien aktuell immer noch 51 Ex-Mitarbeiter der Gersthofer Backbetriebe und zehn Ex-Mitarbeiter der Firma Lechbäck arbeitslos gemeldet.

Einige ehemalige Mitarbeiter lassen sich weiterbilden

Einige ehemaligen Mitarbeiter versuchen zurzeit einen anderen Weg, um der Arbeitslosigkeit zu entgehen. „Derzeit nehmen 14 Männer und Frauen an einer von der Agentur für Arbeit geförderten Weiterbildungsmaßnahme teil“, sagt Ruhrmann. Bereits unmittelbar nach den Entlassungen hatte die Agentur mit Aktionstagen versucht, die Mitarbeiter möglich schnell wieder zu vermitteln. Vor allem die älteren Beschäftigten mussten erst wieder lernen, sich zu bewerben. Schließlich hatten viele schon als Jugendliche in Gersthofen gearbeitet und waren über Jahrzehnte dem mehr als 70 Jahre alten Unternehmen treu geblieben.

Immer noch aktiv ist auch die Homepage der Backbetriebe. So ist im Internet zu lesen, dass es sich bei dem Unternehmen um eine der führenden Großbäckereien in Süddeutschland handelt. Das Sortiment umfasse Frisch- und Prebake-Backwaren, die unter den Markennamen „Gretl Brot“ und „Backstube Lechauen“ an den Lebensmitteleinzelhandel vertrieben werden.

Eine Sanierung ist so gut wie ausgeschlossen

Eine Sanierung des Unternehmens, dass ja neben der Liquidierung die zweite Möglichkeit einer Insolvenz darstellt, ist laut einem Sprecher des Insolvenzverwalters Dr. Max Liebig so gut wie ausgeschlossen. Schließlich sei der Betrieb eingestellt und ein neuer Besitzer müsse zunächst die Schulden übernehmen. Um diese zu tilgen, läuft aktuell der Bewertungs- beziehungsweise Verkaufsprozess der Immobilien. Erst danach kann das Verfahren abgeschlossen werden. Ein Ende sei jedoch „noch lange nicht in Sicht“.

Für einige ehemalige Ladenlokale der Kette werden neue Mieter auch im Internet gesucht. Ein vergleichbares Geschäft mit 100 Quadratmeter Fläche in der Augsburger Fußgängerzone beim Martin-Luther-Platz wird aktuell auf einer großen Plattform angepriesen. Die monatliche Nettomiete würde 7200 Euro kosten, hinzukommen noch rund 250 Euro Nebenkosten.

