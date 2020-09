vor 17 Min.

Gersthofer Bauernstraße ist ab Montag gesperrt

In der Gersthofer Bauernstraße wird der Fahrbahnbelag erneuert.

Zwischen Strasserkrezung und Lechkanal ist die Bauernstraße in Gersthofen am Montag, 21. September, gesperrt.

In Gersthofen wird es ab dem heutigen Montag, 21. September, ein wenig komplizierter mit dem Verkehr: Weil der Fahrbahnbelag in der Bauernstraße/Kanalstraße erneuert wird, bleibt das Verbindungsstück zwischen Strasserkreuzung und Lechkanal bis voraussichtlich 16. Oktober komplett gesperrt.

Im Zuge der Bauarbeiten wird die Stadt Gersthofen auch Reparaturarbeiten an einzelnen Gehwegen und Einmündungen durchführen, teilt das Staatliche Bauamt durch. Sie sind für die Fahrbahnsanierung zuständig, weil es sich um eine Staatsstraße handelt. Die Baukosten belaufen sich auf rund 400.000 Euro.

Durchgangsverkehr muss ausweichen

Um die Bauarbeiten möglichst rasch durchführen zu können, wird die Staatsstraße 2381 für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt. Es werden entsprechende Umleitungsstrecken ausgeschildert. Für die Anlieger ist die Zufahrt zu den Grundstücken tageweise nicht möglich. Sie werden per Handzettel über die Situation informiert. Bei günstiger Witterung sollen die Arbeiten bis spätestens 16. Oktober beendet werden.

Gleichzeitig ist der Verkehr in Gersthofen auch an anderer Stelle eingeschränkt: Die Brücke über die Bundesstraße in der Bahnhofstraße ist derzeit ebenfalls wegen Sanierungsarbeiten nicht passierbar. Hier sollen die Arbeiten bis zum 19. Oktober abgeschlossen sein. (jah)

