06:44 Uhr

Gersthofer Brücke über die B2 soll bald wieder frei für den Verkehr sein

Die Bauarbeiten in der Nähe der Kanalstraße in Gersthofen stehen kurz vor dem Abschluss.

Plus Seit knapp drei Wochen ist die Stadt Gersthofen von zwei Seiten aus für den Autoverkehr nahezu dicht. Das soll am Freitagnachmittag vorbei sein.

Von Gerald Lindner

Auf 800 Metern Strecke wurde der Fahrbahnbelag in der Bauern-/Kanalsstraße erneuert. Gleichzeitig wurden von der Stadt Reparaturarbeiten an einzelnen Gehwegen und Einmündungen durchgeführt sowie eine Wasserleitung verlegt. Auch die Einmündung Sportallee in die Kanalstraße wurde erneuert.

Die Asphaltschicht ist nach Angaben von Markus Kreitmeier vom Staatlichen Bauamt fertig aufgebracht. Nun sollen die Markierungen folgen. "Wenn alles gut geht, kann die Straße am Freitagnachmittag, 16. Oktober, planmäßig wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Gersthofer Ost-West-Achse wird wieder geöffnet

Anwohner konnten tageweise ihre Grundstücke mit den Autos während der Bauarbeiten nicht anfahren. Die Kosten für diese Baumaßnahme liegen laut Staatlichem Bauamt bei 400.000 Euro.

Planmäßig verlaufen sind auch die Bauarbeiten an der Brücke der Bahnhofstraße über die B2. Hier wurde unter der Fahrbahn saniert. Auch hier sind nur noch die Markierungsarbeiten erforderlich. Die Verkehrsfreigabe soll auch im Laufe des Freitags erfolgen. Und man braucht andererseits auch nicht mehr auf die Autobahn auszuweichen. Die Durchfahrt ist dann von der Mühlhauser Straße nach Westen durch das ganze Stadtzentrum wieder möglich.

Etwas weiter westlich an der Bahnhofstraße wird noch am neuen Bahnhof gearbeitet. Dieser soll noch vor Weihnachten in Betrieb gehen können. Details wie die Gestaltung der Grünanlagen und Restarbeiten sollen 2021 folgen. Der Bau des Kreisverkehrs zum Hery-Park wird aus Zuschussgründen um ein Jahr auf 2022 verschoben.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen