Gersthofer Fassadenspezialist Seele gestaltet Dach für Bahnhof in New York

An vielen Orten der Welt sind Spezialanfertigungen des Gersthofer Fassadenspezialisten s Seele gefragt. Nun hat das Unternehmen an einem Bahnhof in New York gearbeitet.

Von Gersthofen nach New York City: Der Gersthofer Fassadenbauspezialist Seele realisiert ein Stahl-Glas-Dach für die Penn Station. Im Zuge der Penn-Station-Erweiterung wurde das benachbarte historische Postgebäude zur modernen Bahnhofshalle umfunktioniert und zu Jahresbeginn eröffnet. Die heutige Moynihan Train Hall bietet Pendlern und Reisenden dank eines netzartigen Dachs aus Stahl und Glas eine lichtdurchflutete Atmosphäre. Neu ist auch der Zugang East End Gateway zum unterirdischen Bahnhof in der 33rd Street für den die Firma eine filigrane Seilfassade konstruierte.

Spektakulär ist der neue Eingang der New Yorker Penn Station, gebaut vom Gersthofer Fassadenspezialisten Seele. Bild: Field Condition

Die Moynihan Train Hall ist eines von zahlreichen Projekten, die der Fassadenspezialist in der US-amerikanischen Metropole umgesetzt hat. Die komplexe Stahl-Glas-Konstruktion für die Überdachung der beiden Innenhöfe des ehemaligen Postgebäudes besteht aus insgesamt fünf Kuppeln und überdeckt eine Fläche von circa 5400 Quadratmetern. Die neue Konstruktion bringt Tageslicht in das historische Bestandsgebäude.

Seele konstruiert und fertigt Glaskonstruktion in Gersthofen

Konstruiert und gefertigt wurde das Dach in Gersthofen - mit circa 2940 einzelnen, rautenförmigen Aluminiumglas-Elementen mit Sonnenschutzbeschichtung und 624 Tonnen Stahl. Aufgrund der Einzigartigkeit der Bauteile wurde in der Fertigung jedes der Elemente codiert, sodass sich die Positionen auf der Baustelle sofort zuordnen lassen. Dadurch erfolgte die Montage vor Ort zügig.

Bereits 2017 startete das Großprojekt Moynihan Train Hall am eigenen Test- und Prüfcenter in Gersthofen. Dabei wurde ein Ausschnitt der Dachkonstruktion in Originalgröße verschiedenen Belastungs- und Leistungstests unter realistischen Bedingungen ausgesetzt. Dabei setzen die Ingenieure unter anderem Windgeneratoren zur Simulation starker Stürme ein.

In unmittelbarer Nähe der Moynihan Train Hall setzte seele mit dem neuen East End Gateway, einem neuen Zugang zur unterirdischen Penn Station, einen weiteren architektonischen Akzent. 105 Tonnen Stahl und knapp 140 doppel-gebogene Scheiben wurden dabei verbaut und bieten durch ein Glasdach eine freie Sicht auf das Empire State Building. (AZ)

