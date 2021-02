07:30 Uhr

Gersthofer Firma Humbaur wird Partner von Mercedes Benz Trucks

Die Firma Humbaur in Gersthofen gehört zu den führenden Herstellern für Anhänger. Nun wird der Bereich der Lastwagen-Aufbauten weiter intensiviert.

Der Anhänger- und Kofferaufbauten-Spezialist aus Gersthofen hat ab sofort den Status „Qualified Partner by Mercedes-Benz Trucks“ inne. Damit wird die Zusammenarbeit weiter intensiviert, gerade im Hinblick auf zuverlässige und hochwertige Lastwagen-Aufbauten. Humbaur hat es sich zur Aufgabe gemacht, genau das zu bieten: langlebige und hochwertige Aufbauten, die mit ihrem Handling überzeugen. Mit den Fahrgestellen von Mercedes-Benz Lastwagen haben die Aufbauten des bayerischen Anbieters zudem eine starke Basis.

Gersthofer Unternehmen bewältigt strenge Anforderungen

Um den Status „Qualified Partner by Mercedes-Benz Trucks“ zu bekommen, müssen strenge Voraussetzungen erfüllt werden, die von der Daimler Truck AG im Vorfeld genau geprüft werden. So ist nicht nur der Nachweis eines zertifizierten Qualitätsmanagement-Systems notwendig. Zusätzlich müssen notwendige Anleitungen und Aufbaudokumentationen vorliegen. Auch in Hinblick auf die Ersatzteile. Besonders wichtig ist zudem ein umfassendes Servicenetzwerk. Die Kunden sollen hier immer schnelle Hilfe bekommen. Natürlich müssen auch die Aufbaurichtlinien des Unternehmens eingehalten werden. All diese Punkte hat das Unternehmen aus Gersthofen mit Bravour bestanden. Ein wichtiger Grundstein für eine langjährige und erfolgreiche Partnerschaft ist damit gelegt. (AZ)

Lesen Sie auch:

Themen folgen