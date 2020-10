12:30 Uhr

Gersthofer Kinder gestalten Comics

In der Stadtbibliothek Gersthofen wird am Samstag, 10. Oktober, der Gratis Comic Tag der bereits im Frühjahr vorgesehen war, nachgeholt.

Einen Comic-Workshop für Kinder veranstaltet die Stadtbibliothek Gersthofen. Außerdem gibt's dabei gratis verschiedene Comics. Die Veranstaltung wird jetzt Corona-bedingt nachgeholt.

Von Gerald Lindner

Ausflug in die knallbunte Welt der Sprechblasen: In der Stadtbibliothek Gersthofen wird am Samstag, 10. Oktober, der Gratis Comic Tag der bereits im Frühjahr vorgesehen war, nachgeholt. Viele Comic-Verlage aus Deutschland, Österreich und der Schweiz produzieren eigens für diesen Tag über 30 Hefte, die sich die Fans kostenlos in der Stadtbibliothek Gersthofen mitnehmen können, solange der Vorrat reicht.

Stadtbibliothek Gersthofen bietet große Comic-Auswahl an

"Die Auswahl ist dabei groß: Von Manga über Superhelden, frankobelgische Abenteuer, Disney bis zu Independent Comics und vielem mehr gibt es im Angebot", sagt Stadtbibliotheksleiterin Anna Stella Jörg. Diese Auswahl lässt sich bereits jetzt im Internet ansehen unter der Adresse https://www.gratiscomictag.de/comics/

Daneben kann ergänzend aus dem attraktiven Comic-Bestand für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ausgeliehen werden.

Für den Gersthofer Workshop ist eine Anmeldung erforderlich

Einen Comic-Workshop für Kinder von neun bis zwölf Jahren gibt es auch. Dabei werden mit bereitgestellten Tablets mittels App Texte, Fotos und Sprechblasen zu eigenen Comic-Strips vereinigt. Die Teilnehmerzahl ist nur für die Workshops begrenzt, eine Voranmeldung ist darum notwendig unter stadtbibliothek@gersthofen.de.

Grundsätzlich muss zur Einhaltung der derzeit geltenden Hygieneschutzmaßnahmen ein Mund-Nasen-Schutz in die Bibliothek mitgebracht werden. Alle Informationen zum Thema finden sich im Internet unter der Adresse www.gratiscomictag.de.

