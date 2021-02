vor 51 Min.

Gersthofer Kreativagentur SportBrain verstärkt ihr Team

Die in Gersthofen ansässige Agentur Sportbrain hat Oliver Nowotny als Director Content and New Business gewonnen.

Plus Die digitale Sichtbarkeit ihrer Kunden erhöht die Agentur Sportbrain aus Gersthofen. Nun hat das Unternehmen einen erfahrenen Medienexperten mit ins Boot geholt.

Hochkarätige Verstärkung für Sportbrain: Die nach eigen Angaben führende Augsburger Agentur für digitale Sichtbarkeit verpflichtet Oliver Nowotny als neuen Director Content & New Business. Mit dem erfahrenen Medienprofi, der unter anderem für Discovery Communications Deutschland gearbeitet hat, kommt ein international erfahrener Experte für Storytelling und Business Model Innovation an Bord.

Oliver Nowotny hat für Discovery, eines der global führenden Medienunternehmen, unter anderem den "Männersender" DMAX zum Marktführer in seinem Segment entwickelt und zahlreiche auch international erfolgreiche Dokumentationen, Doku-Soaps, Mystery- und Crime-Serien entwickelt und produziert. Mit seiner Expertise will Sportbrain die wachsenden Leistungsbereiche Social Media Marketing, Storytelling und Content Production noch weiter verzahnen und seine Vorreiterstellung im Bereich Multichannel Marketing in der Region weiter ausbauen.

Neues Aufnahmestudio in Gersthofen

In seiner neuen Position wird Oliver Nowotny gemeinsam mit Geschäftsführer Christoph von Külmer und seinem Team zukünftig auch neue Geschäftsfelder für die stark wachsende Agentur entwickeln.

Das Unternehmen will den Kunden zukünftig noch mehr Möglichkeiten bieten, ihre "digitale Sichtbarkeit" zu erhöhen. So produziert die Agentur in ihrem neuen Aufnahmestudio in Gersthofen seit Anfang 2020 auch virtuelle Veranstaltungen, Messeauftritte und digitale Events für Kunden in ganz Europa.

Christoph von Külmer, CEO und Gründer von Sportbrain: "Mit Oliver Nowotny gewinnen wir einen der erfahrensten Content Producer in ganz Deutschland für unsere Agentur." Dank seiner breit gefächerten Erfahrung im operativen und strategischen Management bei großen TV-Sendern werde er die Unternehmensstrukturen des Gersthofer Unternehmens nachhaltig ausbauen und neue Geschäftsbereiche entwickeln.

Sportbrain ist eine 2011 in Augsburg gegründete Agentur für Digital-Marketing. Unter dem Leitbild "Menschen kreativ digital begeistern" setzt die Agentur für über 70 Kunden Projekte in den Bereichen Social-Media-Marketing, Video-Marketing, Webdesign, Design und Beratung um. (AL)

