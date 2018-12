vor 38 Min.

Gersthofer Loch: Die Villa kann trotzdem weg

Bürgermeister Wörle will bei den Verhandlungen mit dem neuen Eigentümer nicht an dem alten Gebäude festhalten. Dieser setzt auf deutlich mehr Wohnungen.

Von Gerald Lindner

Mehr Wohnungen in die Stadtmitte bringen soll die künftige Bebauung des Gersthofer Lochs. Derzeit laufen die Vorgespräche des neuen Investors Johann Pfoo und seines Planungsteams mit der Stadt. Nach wie vor steht das Schicksal der Strasser-Villa nicht fest. Doch Bürgermeister Michael Wörle macht klar, dass das Gebäude aus den 20er Jahren fallen soll, falls es künftigen Planungen im Weg ist.

Wie berichtet, ließ nach jahrelangen Streitereien um die Villa bei einem Bürgerentscheid Anfang 2017 die Mehrheit der Wähler den Abriss zu. Denn der frühere Eigentümer des Lochs, Peter Pletschacher, wollte sie für seine Planungen abreißen lassen. Doch die Planungen verliefen in den vergangenen Monaten im Sande. Im Oktober schließlich gab Pletschacher bekannt, dass er das etwa 7000 Quadratmeter große Areal an die Augsburger JVP Wohnbau GmbH verkauft hat.

Die einjährige Frist ist abgelaufen

Auch wenn die einjährige Frist, während welcher sich der Stadtrat an das Bürgervotum halten musste, abgelaufen ist, bleibt Wörle dabei: „Für mich ist der Bürgerentscheid bindend – wenn die Planungen dem Stadtrat entsprechend passen, kann die Villa abgerissen werden.“ Ein neuer Eigentümer ändere für ihn daran nichts.

Allerdings gehört das Areal an der Strasserkreuzung, auf dem die Villa, das derzeitige Kulturamt, steht, noch der Stadt Gersthofen. Nicht zuletzt bei Grundstücksverhandlungen mit dem früheren Investor über diese Fläche konnte man sich nach Informationen unserer Zeitung nicht einigen. Die letzten bekannt gewordenen Pläne Pletschachers sahen Einzelhandel auf 3500 Quadratmetern und zwischen 80 und 90 Wohnungen sowie rund 3000 Quadratmeter für Dienstleistungen vor. Die monatelange Funkstille zwischen Pletschacher und der Stadt mündete Ende Oktober im Stadtratsbeschluss, dass die Stadt das Areal zur Not selbst kaufen sollte.

Wohnen und Handel verbinden

Zwischen der Stadt und Vertretern von Johann Pfoos JVP Wohnbau GmbH hat es bereits mehrere Gespräche gegeben. Dabei geht es nun zunächst um die bisherigen Entscheidungen des Stadtrats, die weiterhin realisiert werden sollen. „Die Verbindung von Wohnen und Handel an dieser Stelle Gersthofens ist nach wie vor richtig“, so Wörle. Am heutigen Dienstag wollen Pfoo und seine Planer sich auch dem Ältestenrat des Stadtrats und den Fraktionsvorsitzenden vorstellen.

„Wir präsentieren uns und unsere bisherigen Projekte der Politik“, erklärt der neue Investor. „Wir hören der Stadt zu – aber sie muss auch zuhören.“ Es komme nun darauf an, welche Vorstellungen die Stadt habe, und wie man sie mit den eigenen Konzepten verbinden könne. „Wir sind diskussionsbereit“, versichert Johann Pfoo. Er sieht beide Varianten, den Erhalt der Villa oder deren Abriss, für möglich an.

Rathausplatz soll größer und attraktiver werden

Festhalten will die Stadt Michael Wörle zufolge auch an der Sperrung der Bahnhofstraße zwischen Schul- und Donauwörther Straße. Entstehen soll so ein größerer und attraktiverer Rathausplatz als bisher. Die Autos würden dann über die Schulstraße und eine Verbindungsstrecke am Nordende des Brachgrundstücks und einen Kreisverkehr auf die Donauwörther Straße geleitet.

Der neue Investor möchte mit neuer Bebauung mindestens 80 Prozent Wohnfläche und circa 15 bis 20 Prozent Handelsflächen errichten. „Die Wohnungen reichen dabei von klein bis groß“, so Pfoo. Es sei ihm wichtig, beispielsweise auch für Rentner und ältere Menschen Raum zu schaffen, die sich eine große Wohnung nicht leisten können, aber im Stadtzentrum leben wollen.

Nähere Auskünfte möchte er derzeit noch nicht geben. Erst wenn klar sei, was vonseiten der Stadt und des Stadtrats gewünscht wird, will Pfoo das Projekt bald präsentieren. „Wir wollen einen Hingucker, etwas Besonderes, das dem 21. Jahrhundert entspricht und mit dem alle Beteiligten zufrieden sind.“

Die JVP Wohnbau GmbH, benannt nach den Gründern Johann und Vera Pfoo, ist seit 2007 in Augsburg aktiv und hat unter anderem etwa 250 Eigentumswohnungen in Göggingen erstellt.

