Gersthofer "Loch" wird im Sommer zum Freiluftkino

Über Jahrzehnte wurde über die Nutzung des Gersthofer "Lochs" gestritten. In diesem Sommer wird die Brachfläche vorläufig zum Freiluftkino.

Nach der sehr erfolgreichen Zusammenarbeit beim Autokino Gersthofen im letzten Jahr plant das Liliom-Kino Augsburg gemeinsam mit der Stadt Gersthofen ein neues Kino-Event im Sommer - je nach Corona-Lage. Kinofans können sich auf Filmabende unter freiem Sternenhimmel freuen. Und das sieben Tage die Woche und für bis zu 500 Gäste.

Neueste Technik für Silent Open Air in Gersthofen

Stattfinden wird der Gersthofer Kinosommer auf den freien Flächen im Herzen der Stadt, der Potenzialfläche direkt hinter der Strasser-Villa - im Volksmund "Loch" genannt. Die Arbeiten zum Präparieren der Fläche starten in den kommenden Tagen, sodass das Gelände am Ende schönstes Open-Air-Kino-Feeling verspricht. Das Konzept Silent Open Air sorgt dafür, dass die Anwohner nicht gestört werden und die Gäste die bestmögliche Tonqualität über Kopfhörer genießen können. Und das Ganze auch optisch einwandfrei, dank hochwertiger 4K-Projektoren-Technologie und 100 Quadratmeter großer Leinwand. Ein Ticket wird 11 Euro kosten (inklusive Leihkopfhörer) an der Abendkasse beziehungsweise 12,10 Euro bei Online-Kauf (inklusive Leihkopfhörer).

Und auch an den Snack zwischendurch und eine leckere Erfrischung ist gedacht: Das Foodtruck-Startup Chefbox sorgt für das kulinarische Erlebnis, das Liliom bietet Getränke an.

Unter dem Motto "Gersthofen packt an", werden Gersthofer Vereine und Freiwillige aufgerufen, gemeinsam mit den Mitarbeitern des Lilioms die Open-Air-Fläche zu verschönern. Nachhaltigkeit bestimmt die Ausrichtung des Kinosommers: Blumenwiesen werden angelegt, auf Plastik wird in allen möglichen Bereichen verzichtet und Holzliegestühle kommen zum Einsatz. Für weitere Ideen und Anregungen ist das Team offen und freut sich über tatkräftige Unterstützung.

Abwechslungsreiches Kino-Programm in Gersthofen geplant

Und was wird gezeigt? Nicht nur die neuen bayerischen Komödien "Kaiserschmarrndrama" und "Weissbier im Blut", sondern auch große US-Kinostarts wie die Musical-Verfilmung "In The Heights", der Horrorfilm "A Quiet Place 2" oder der neunte Teil der Action-Filmreihe "Fast & The Furious" sind fest eingeplant. Mit im Programm sind auch neue Natur-Dokus wie "Der Wilde Wald" oder "Heimat Natur", altbewährte Kinoklassiker, Konzertfilme sowie die Oscargewinner-Filme 2021 und weitere Arthouse-Highlights. Zudem wird der ein oder andere Gast zu den Vorstellungen erwartet.

Chance auf Präsentation des eigenen Kurzfilms

Als eines der besonderen Highlights ist ein Hobbyfilmer-Abend geplant und jeder kann mitmachen. Wer bereits seine Passion "im Kasten hat", kann seinen eigenen Kurzfilm per E-Mail an info@gersthoferkinosommer.de senden und bei erfolgreicher Auswahl beim Open Air persönlich vorstellen. Das Publikum stimmt an diesem Abend über den besten lokalen Kurzfilm ab. (AZ)

