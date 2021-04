vor 4 Min.

Gersthofer Nachwuchsunternehmer sind bei "Play the Market" erfolgreich

Sechs Zehntklässler des Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen sind erfolgreiche Unternehmer. Zumindest im wirtschaftlichen Planspiel "Play the Market".

Von Marco Keitel

Viele interessieren sich in ihrem Alter vor allem für Fußball, Videospiele und ihre Vorbilder in den sozialen Medien. Sie beschäftigen sich mit Gewinnmaximierung und erfolgreicher Unternehmensführung: Sechs Zehntklässler des Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen stehen im Halbfinale des betriebswirtschaftlichen Planspiels "Play the Market". Jannis Noak, der mit seinen Klassenkameraden Lukas Brem und Jordan Kohl das Team Jackboys bildet, benannt nach einer Hip-Hop-Gruppe, sagt: "Dieses Spiel fordert unternehmerisches Denken." Es zeige, für wen eine Führungsposition später mal was wäre.

