23.10.2020

Gersthofer Naturfreunde küren ihren Vereinsmeister

Fabian Hümpfner war als bester Fahrer mit dem Mountainbike auf dem Rundkurs der Gersthofer Naturfreunde unterwegs und wurde so zum Vereinsmeister 2020.

Auf Geschicklichkeit kommt es beim Mountainbike-Fahren an. Dies mussten die Teilnehmer an der Vereinsmeisterschaft der Naturfreunde Gersthofen beweisen.

Regelmäßig bis zu 40 Kinder haben sich in der Zeit von Mai bis Oktober jeden Freitag im Naturfreunde-Bikepark Gersthofen getroffen, um ihre Fahrtechnik zu verbessern oder einfach nur Spaß am Biken zu haben. Betreut von ihren Trainern Patrick Schimanski und Moritz Würflingsdobler konnten die Kinder und Jugendlichen zwischen drei und 18 Jahren zum Saisonende bei der Vereinsmeisterschaft zeigen, was sie im Laufe des Jahres gelernt hatten.

Anspruchsvoller Rundkurs über das Gersthofer Gelände

Im vereinseigenen Bikepark musste ein anspruchsvoller Rundkurs über „Stock und Stein“ absolviert werden. Wegen Corona allerdings nicht als Massenstart, sondern als Einzelzeitfahren. Für Heiterkeit sorgte eine „Biathlon-Zwischenstation“, bei der mit Tennisbällen in ein Ziel geworfen wurde. Die schnellste Zeit erreichte Fabian Hümpfner – er ist somit Vereinsmeister 2020. Das wöchentliche Biketraining geht jetzt in die Winterpause. Der Bikepark ist bei schönem Wetter nur für Mitglieder weiterhin geöffnet. (AZ)

