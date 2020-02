vor 57 Min.

Gersthofer Pop-Papst: Er kennt die Größen der Popmusik

Plus Der Gersthofer Journalist Werner G. Lengenfelder stellte im Ballonmuseum sein neues Buch vor. Darin schildert er „sein Leben als Pop-Papst“.

Von Diana Zapf-Deniz

„Music was my first love“ von John Miles und Robbie Williams „I love my life“ hat er zu seinem Motto gemacht. Denn Musik ist sein Leben und dieses Leben liebt er. Der Gersthofer Werner Lengenfelder verwirklicht seine Träume. Dabei spielt er weder ein Instrument noch singt er. Für ihn sind es die persönlichen Begegnungen mit Musikern. Zu seinem 60. Geburtstag am Valentinstag beschenkte sich der gebürtige Münchener mit der Veröffentlichung seines Buches „Mein Leben als Pop-Papst“ selbst.

Gersthofer Pop-Papst Lengenfeld trägt ganz besonderes Sakko Einen Tag vor dem „Release Day“, wie es der in Gersthofen lebende Pop-Papst im Jargon der Musikwelt nennt, gab er im Ballonmuseum sein Heimspiel. Unter den Gästen befanden sich langjährige Freunde wie der Augsburger Musiker Pete Louis sowie Thomas Lindner, mit dem Legenfelder einst den Verein KUKI Musikkultur für Augsburg gründete. Musik war und ist des Pop-Papstes größte Leidenschaft, im Großen wie im Kleinen. Hier hat sich Udo Lindenberg auch persönlich verewigt. Bild: Marcus Merk Wenn der Autor sein Buch vorstellt, trägt er stets ein ganz besonderes Sakko, das sofort ins Auge sticht. Gleich zu Beginn der Präsentation seines über 300-seitigen Buches lüftet er das Geheimnis um dieses auffallend bunte Kleidungsstück. Den Stoff ließ er aus vielen seiner Arbeits- und Presseausweise für die unterschiedlichsten Konzerte und Begegnungen drucken. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Die Sängerin Sarah Connor, die Kölschrockband BAP sowie die Udo´s Lindenberg und Jürgens sind darauf ebenso verewigt wie die britischen Weltstars The Who und Elton John. Lengenfelder gibt spannende Einblicke in sein 40-jähriges Journalistenleben, indem er hunderte von Künstlern interviewte und über 1000 Konzerte besuchte. In seinem Buch hat er 60 Begegnungen ausgewählt und dokumentiert darin seine Erlebnisse mit den Stars und Sternchen vor und hinter der Bühne. Die über 200 Fotos stammen von ihm selbst. „Hätte ich die Bilder kaufen müssen, hätte das ein Vermögen gekostet“, berichtet er. Natürlich musste auch die Frage beantwortet werden, wie es zu dem Begriff „Pop-Papst“ kam: „Ich bin nicht größenwahnsinnig geworden und liege auch nicht im Clinch mit der katholischen Kirche“, scherzt Werner G. Lengenfelder. Einer unter vielen illustren „Päpsten“ Nachdem es einen Poptitan (Dieter Bohlen), einen Literaturpapst (Marcel Reich-Ranicki) und einen Jazz-Papst (Joachim-Ernst Berendt) gibt, recherchierte er, ob es bereits einen Pop-Papst gibt oder jemanden, der sich als solcher identifiziert. Es gab bis dato keinen, der sich so nannte und im Internet waren sämtliche Domains frei. Freunde und Kollegen und nicht zuletzt seine Schwester, die im Marketing arbeitet, bestärkten ihn darin, diesen eingängigen Titel zu wählen. Mit Peter Maffay und Udo Lindenberg trifft sich Lengenfelder immer wieder. Bild: Marcus Merk Während der Buchpräsentation gab der Gersthofer viele Anekdoten zum Besten. Zur Oktoberfestzeit kam Anastacia bei einem Münchener Radiosender zu Besuch. Lengenfelder bekam das mit, besuchte sie dort und wollte ihr unbedingt ein Geschenk überreichen. „Ich kannte den Herzlmacher in München und rief ihn an, ob er mir nicht rasch auf ein Herz den Namen Anastacia schreiben könnte.“ Zur Antwort bekam er: „Mache ich Dir. Kannst in einer Stunde abholen.“ Die Zeit raste und Lengenfelder quer durch die bayerische Hauptstadt. „Am Lebkuchenstand angekommen, stellte ich erschrocken fest, dass der Name falsch geschrieben war. Nicht Anastacia sondern Anastasia war drauf zu lesen.“ Nochmal eine halbe Stunde warten und er konnte mit dem Herzl wieder zurück zum Sender düsen. „Der Aufwand hatte sich gelohnt und Anastacia freute sich riesig darüber. Sie postete es sogar auf ihrem Instagram Account“, sagt der Journalist heute und lacht. Essen mit Udo Lindenberg Der Pop-Papst schwärmt von den Treffen mit AC/DC genauso wie vom Besuch bei André Rieu auf dessen Schloss in Maastricht. Denn „pop“ bedeutet für Lengenfelder nicht nur die Musikrichtung Pop, sondern das Wort in seiner ursprünglichen Bedeutung im Sinne von populär. Johnny Logan schrieb ein Grußwort in sein Buch, Heino trifft er öfter zum Essen, mit Udo Lindenberg war er mehrere Tage auf dessen Jacht, bekam obendrein noch ein Udogramm von ihm, und Peter Schilling holte er ins Morning Star nach Meitingen, kurz bevor er berühmt wurde. Augsburger Größen wie The Seer und Wolfgang Lackerschmid begleitete er von Anbeginn. Bei Lengenfelder spürt man die Freude und Faszination und dass er für seinen Beruf, der gleichzeitig auch Hobby ist, brennt. Buch „Mein Leben als Pop-Papst“ ist im image.de Verlag erschienen und kostet 20 Euro. ISBN 978-3-00-063709-4.

