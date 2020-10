vor 16 Min.

Gersthofer Rot-Kreuz-Laden sucht Helfer

Vor einem Monat wurde ein neuer Rot-Kreuz-Laden in Gersthofen eröffnet. Nun suchen die Organisatoren ehrenamtliche Mitarbeiter.

Das Bayerische Rote Kreuz, Kreisverband Augsburg-Land, führt den neuen geräumigen Rot-Kreuz-Laden in Gersthofen in der Ludwig-Hermann-Straße 42. Mit der Mission „Menschen helfen Menschen“ wurde hier ein neues soziales und ehrenamtliches Projekt ins Leben gerufen. Rund 110 Rot-Kreuz-Läden gibt es in Bayern, was für eine Erfolgsgeschichte spricht, aber ebenso den Bedarf an diesen Einrichtungen aufzeigt.

Alt- und Neuwaren im Angebot des Gersthofer Rot-Kreuz-Laden

Im Laden werden in moderner, freundlicher Ladenatmosphäre gut erhaltene Kleidung und Textilien aus Privatspenden sowie Neuware aus Firmenspenden angeboten. Erstmalig werden im neuen Laden auch nicht elektrische Haushaltsartikel und Deko als Schatzkästchen verkauft. Möbel können leider nicht angeboten werden. Die Kostenbeträge werden gering sein, wobei Personen mit geringen Einkommen weitere 50 % Rabatt erhalten. Diese Aktion führt das BRK im Landkreis aus eigener Initiative weiter. Etwaige Überschüsse aus dem Projekt fließen direkt in die Sozialarbeit des Roten Kreuzes für gemeinnützige Projekte.

Zum Ausbau dieses Angebotes freut sich das Rote Kreuz sehr über interessierte Menschen, die gerne freiwillig, ehrenamtlich und unentgeltlich mithelfen möchten. Gerne auch ausschließlich für dieses Projekt. Sie können hier sozial aktiv werden, ein gemeinnütziges Projekt unterstützen und Verantwortung übernehmen. Versichert sind die Freiwilligen über die neue BRK-Gemeinschaft Wohlfahrts- und Sozialarbeit.

BRK freut sich über gut erhaltene Kleider

Über gut erhaltene Kleider und andere Spenden freut sich das BRK. Möbel können nicht angenommen werden. Für Rückfragen steht der BRK Kreisverband Augsburg Land unter der Telefonnummer 0821/9001-0 zur Verfügung.

