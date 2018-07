vor 46 Min.

Gersthofer Schüler schreiben an Buch mit

Acht Geschichten zum Thema „Im Fluss“ wurden ausgewählt

Die Spannung war zum Greifen, als im Gymnasium Königsbrunn unter der Leitung von Zauberkünstler Phil Rice das Geheimnis gelüftet wurde, welche Schreibbeiträge im ersten Augsburger Lesebuch erscheinen werden. In diesem Buch sind die besten Beiträge enthalten, welche Schüler beim Schreibwettbewerb des Landkreises unter dem Motto „Im Fluss“ verfasst haben.

Eine Fachjury um den Neusässer Lehrer Peter Dempf hat 380 Arbeiten ausgewählt.

Auch die Schüler der Klassen 8aM und 8bM der Mittelschule Gersthofen kamen dem Teilnahmeaufruf nach und ließen ihrer Kreativität zum Thema „Im Fluss“ freien Lauf. Inspirationen wurden im Vorfeld in den nahe gelegenen Lechauen gesammelt. Diesen Unterrichtsgang mit verschiedenen Aufgaben, bei denen alle Sinneswahrnehmungen angesprochen wurden, nutzten die Jugendlichen als kreativen Impuls, um in den „Schreibfluss“ zu kommen. Voller Ideen aus diesem erlebnisreichen Vormittag traten die Schüler den Rückweg an und brachten ihre Ideen sogleich aufs Blatt. Ein selbst gedrehter Film sowie der Austausch der ersten Schreibergebnisse rundeten den Vormittag ab.

Und die Mühen haben sich gelohnt. Aus den zahlreichen Einsendungen fanden am Ende acht Werke von Jugendlichen der Mittelschule Gersthofen den Weg ins Buch.

Die Schüler sowie ihre Klassenleiter Stefan Kauer (8aM) und Simon Drüssler (8bM) konnten sich bei der Preisverleihung doppelt freuen, da die Mittelschule Gersthofen bei der Verlosung ebenfalls zu den glücklichen Gewinnern zählte. Das gewonnene Preisgeld in Höhe von 250 Euro kommt der Schülerbücherei zugute. Das Lesebuch „Im Fluss“ ist im Wißner-Verlag erschienen und in Buchhandlungen zu einem Preis von fünf Euro zu erwerben. (AL)

