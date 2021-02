vor 32 Min.

Gersthofer Stadtbibliothek startet Lieferservice

Die Bibliothek, Medienversorgerin der Stadt, eigentlich ein Haus der Begegnung und des Austauschs, hat aufgrund des Lockdowns verschlossene Türen. Mit einem neuen Service können die Leser dennoch an Bücher kommen.

Von Gerald Lindner

Die Zeit des Lockdowns, in der die Einrichtung für die Öffentlichkeit geschlossen ist, nütze das Gersthofer Stadtbibliotheksteam und arbeite neue Angebote aus, um voll durchstarten zu können, wenn wieder geöffnet werden kann, sagt Bibliotheksleiterin Anna Stella Jörg. "Haben die Gersthofer für ihre Medienversorgung in den vergangenen Wochen auf die E-Bibliothek mit all ihren Downloads und Streams zugegriffen, können sie sich ab Montag, 1. Februar, wieder online Medien aus den Regalen aussuchen erhalten dann eine kontaktlose Lieferung an die Haustüre." Dies erschien dem Team besser, als wenn die Leser eigens Termine ausmachen müssten. Die Website der Stadtbibliothek informiert dazu im Detail (www.stadtbibliothek-gersthofen.de). "Wir haben das System umgestellt: Nicht nur Erwachsene, sondern auch die Kinder können ihren Lesestoff, nach einer kurzen Instruktion durch die Eltern, selbst online bestellen und erhalten ihn dann geliefert."

"Das Team bereitet schon jetzt Angebote vor, die die Leseförderung auch auf dem Weg zum Normalbetrieb in und mit Schulen ermöglicht", erläutert Anna Stella Jörg. Dazu gehören kleine Bibliotheken fürs Klassenzimmer, die es den Kindern zum Beispiel erlauben, dem Maskottchen Lemmi, dem lesenden Lemur, später per Post einen Lesetipp in die Bibliothek zu schicken. Auch fertig vorbereitete Pakete, mit denen das Erkunden verschiedenster Sachbücher im Klassenzimmer zum Abenteuer wird, oder Konzepte zum Schreiben eigener kleiner Geschichten sind dann bestellbar. "Je nachdem, was dann erlaubt ist, gehen wir auch in die Schulen oder können die fertigen Pakete den Lehrern zur Verfügung stellen."

Gersthofer Bibliothek bietet künftig Kaffeeautomat an

Schöner Kaffee trinken in der Bibliothek war ein Wunsch der Gersthofer. Durch den Bürgerhaushalt wird er nach der Wiedereröffnung erfüllt. "Dafür ist bereits jetzt alles vorbereitet, und sobald ein Aufenthalt in den Bibliotheksräumen wieder möglich ist, steht das Gerät mit einem umfangreichen Angebot an Kaffeespezialitäten bereit."

Das Bibliotheksteam arbeitet derzeit überdies verstärkt daran, neue Systeme für die Aufstellung der Medien einzuarbeiten - ein sehr aufwendiger Prozess, denn den Bibliotheksbesuchern sollen dadurch sowohl während des Suchens für sie individuell interessante Medien gezeigt als auch das gezielte und schnelle Finden eines bestimmten Titels ermöglicht werden. So werden die Bücher jetzt nach Interessensbereichen eingeordnet, zum Beispiel Krimis oder Liebesromane. Bisher war die Einordnung strikt nach alphabetischer Reihenfolge der Autoren. So stand ein Krimi durchaus neben einer Reiseerzählung oder einer Liebesgeschichte. "Mit dem neuen System hatten bereits andere Bibliotheken große Erfolg", sagt Anna Stella Jörg.

"Wir freuen uns sehr, so viele positive Maßnahmen voranbringen zu können, doch obwohl wir sehr beschäftigt sind", berichtet die Bibliotheksleiterin, "fehlen stets all‘ die Menschen im Haus, die es mit Leben füllen."

