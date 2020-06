12:08 Uhr

Gersthofer Stadthalle leuchtet am Montagabend rot

Die Stadt Gersthofen beteiligt sich auch an der Protestaktion „Night of light“. Welche Sorge dahinter steckt.

Auch die Stadt Gersthofen beteiligt sich an der „Night of light“ am kommenden Montag, mit der auf die leidenden Kulturbetriebe aufmerksam gemacht werden soll. Dafür werden dann Gebäude wie Ballonmuseum, Stadthalle, Musikschule und das Kulturamt rot erstrahlen.

In der Nacht auf Dienstag werden die Teilnehmer bundesweit in mehr als 3000 Städten Eventlocations, Spielstätten, Gebäude und Bauwerke mit rotem Licht illuminieren: viele leuchtende Mahnmale, die sich zu einem gewaltigen Licht-Monument arrangieren.

Kulturamt Gersthofen möchte Aktion noch erweitern

Das Kulturamt Gersthofen möchte gerne ein noch deutlicheres Zeichen setzen und die Aktion auf alle Kulturtreibenden der Stadt erweitern. Uwe Wagner, Leiter des Kulturamts dazu: „Wir wollen damit um einen demonstrieren wie vielfältig die kulturelle Szene in Gersthofen ist und zum anderen aufzeigen, dass wir alle nach wie vor unter den derzeitigen Umständen leiden.“ (AZ)

Lesen Sie auch:

Themen folgen