Gersthofer Stadthalle verlegt das Novemberprogramm ins Frühjahr

Plus Wie alle Kultureinrichtungen muss die Stadthalle Gersthofen coronabedingt den gesamten November schließen. Es gibt aber auch eine gute Nachricht.

Von Gerald Lindner

Kaum war das Herbst-Kulturprogramm in der Gersthofer Stadthalle nach dem ersten Lockdown im Frühjahr wieder angelaufen, kam nun der bundesweite erneute Lockdown, die Stadthalle musste dichtmachen. Grund sind die rasant steigenden Zahlen an Corona-Infizierten.

In nur wenigen Tagen konnten Gersthofens Kulturreferent Uwe Wagner und das Team der Stadthalle alle geplanten Veranstaltungen für den November durch Verschiebungen retten. Aufgrund der von der Bayerischen Staatsregierung beschlossenen Schutzmaßnahmen dürfen seit Montag, 2. bis vorerst Montag, 30. November, keine Kulturveranstaltungen mehr stattfinden.

Gersthofen hat Ersatztermine im Frühjahr 2021

Unter dem Motto "Wir retten die November-Veranstaltungen" wurden alle Künstler und ihre Agenturen kontaktiert. Das Ergebnis lässt sich sehen, denn für jede der abgesagten Novemberveranstaltungen konnte ein Ersatztermin im Frühjahr 2021 gefunden werden.

Der ehemalige Staller aus der Serie "Hubert und Staller", Helmfried von Lüttichau, kommt mit seinem Programm Plugged und seiner E-Gitarre nun statt im November erst im März 2021 in die Stadthalle Gersthofen. Bild: Susi Knoll

"Es hat etwas gedauert, doch wir sind froh und auch etwas stolz, dass es uns in nur wenigen Tagen nach der offiziellen Bekanntgabe der Schließung der Kulturbetriebe gelungen ist, das Novemberprogramm durch Verschiebungen zu retten", resümiert Kulturamtsleiter Uwe Wagner erleichtert. "Aus dem Abo-Stück Oskar und die Dame in Rosa ist nun leider im November nichts geworden. Wir werden es deswegen im Januar außerhalb des normalen Abos spielen und die Abonnenten in den nächsten Tagen noch gesondert per Post anschreiben." Die Abonnenten erhalten anteilig das Geld für das entgangene dritte Stück ausbezahlt. "Wir hoffen, sie dann im Januar trotzdem als Besucherinnen und Besucher bei der Aufführung zu sehen."

Ein weiteres Beispiel: Helmfried von Lüttichau – der Staller von Hubert und Staller - sollte eigentlich am 21. November nach Gersthofen kommen. Nun gastiert er am 28. März um 18 Uhr in der Stadthalle. Das Konzert von Quadro Nuevo wurde vom 13. November auf den 26. März 2021 um 19.30 Uhr verschoben. Informationen über die weiteren Verschiebungen gibt's unter www.stadthalle-gersthofen.de.

Was tun mit gekauften Eintrittskarten?

Bereits gekaufte Karten für diese Veranstaltungen behalten ihre Gültigkeit oder können bei der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, bei der sie gekauft wurden. Wegen des Lockdowns ist die Kartenvorverkaufsstelle der Stadthalle den ganzen November über geschlossen, die Mitarbeiterinnen sind allerdings zu den üblichen Öffnungszeiten telefonisch und per E-Mail erreichbar.

