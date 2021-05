vor 35 Min.

Gersthofer Tennis-Talent Tom Bittner auf der Erfolgsspur

Plus Das 16-jährige Tennis-Talent des TC Rot-Weiß Gersthofen, Tom Bittner, dominiert zum Saisonstart in München die U18-Konkurrenten.

Von Wilbert Jochims

Nachdem Tennisturniere unter strengsten Corona-Auflagen in Bayern möglich sind, erfreuen sich diese derzeit großer Beliebtheit, was man an den hohen Teilnehmerzahlen, zum Teil aus dem gesamten Bundesgebiet, ablesen kann. Tom Bittner zeigte sich zum Saisonstart der Tennisspieler in München bereits in bärenstarker Verfassung. Beim SVN Nachwuchscup konnte sich der Spieler des TC Rot-Weiß Gersthofen locker ins Finale spielen, wo er auf Edgar Schmidt vom TC Herrenberg aus Baden-Württemberg traf. Von Beginn an entwickelte sich eine intensive Partie, in der Tom aufgrund seines Angriffstennis schnell mit 3:1 in Führung ging. Der Gegner reagierte darauf mit Tempowechsel und hohen Spinbällen, die Bittner zunehmend das Leben schwer machten. Der erste Satz ging dann mit 4:6 verloren und im zweiten Satz zeichnete sich ein ähnliches Bild ab. Bittner fand nie mehr richtig ins Spiel zurück und musste sich wiederum mit 4:6 geschlagen geben.

