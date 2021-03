11:29 Uhr

Gersthofer Verein Sicheres Leben begrüßt neuen Ansatz zu mehr Kinderschutz

Der Gersthofer Opferschutzverein Sicheres Leben begrüßt den Entwurf für das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, das den Schutz vor Missbrauch verbessern soll.

Die Ausschüsse des Bundesrats haben empfohlen, im anstehenden Gesetzesverfahren mit dem neu eingeführten Paragrafen 4a des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) den Informationsaustausch für die behandelnden Ärzte bei Verdachtsfällen von Kindesmisshandlung und -missbrauch zu ermöglichen. "Mit dieser Empfehlung ist aus unserer Sicht politisch der Durchbruch im Bereich Kinderschutz gelungen", verdeutlicht die Vorsitzende des Gersthofer Opferschutzvereins Sicheres Leben, Gabriele Schmidthals-Pluta. Jetzt müsse nur noch der Bundestag diese Empfehlung der Bundesratsausschüsse aufgreifen.

Durch den Informationsaustausch ist es dann diesen Ärzten unter Berücksichtigung ihrer Schweigepflicht möglich, bei Verdachtsfällen von Kindeswohlgefährdungen sich gegenseitig über Befunde und Diagnosen auszutauschen und ob ein misshandeltes Kind bereits bei unterschiedlichen Ärzten vorgeführt wurde, um die Misshandlungen zu verschleiern. Dazu steht den Medizinern mit RISKID eine spezielle Datenbank zur Verfügung. "Damit wird das Ärzte-Hopping der Misshandler fast unmöglich gemacht", so Schmidthals-Pluta. Bisher werde dem behandelnden Arzt durch wiederholte Praxiswechsel der Erziehungsberechtigten eine Beurteilung erschwert.

Anstieg häuslicher Gewalt in der Pandemie macht das Thema noch dringlicher

Der ergänzende Paragraf 4a sei längst überfällig, so Klaus Jansen, ehemaliger langjähriger Bundesvorsitzender des Bunds Deutscher Kriminalbeamter. "Der Staat schützt so die Grundrechte von betroffenen Kindern und kann handelnden Eltern rechtzeitig Hilfen zukommen lassen, damit diese nicht zu Tätern werden." Wie wichtig der Gesetzentwurf sei, macht Gabriele Schmidthals-Pluta auch am Anstieg häuslicher Gewalt durch die Corona-Pandemie und der mit ihr einhergehenden sozialen Isolation deutlich.

Genauso sehe es offenbar die Bayerische Staatskanzlei. "Das Anliegen des Gesetzentwurfs wird vor diesem Hintergrund noch dringlicher", urteilt der dortige Leitende Ministerialrat Falk Hoffmeyer. Im Bundesrat habe sich Ministerpräsident Markus Söder daher uneingeschränkt für die Regelung des interkollegialen Ärzteaustausches in einem neuen KJSG-Paragrafen eingesetzt. (AZ)

Lesen Sie auch