Gersthofer dürfen sich für 100.000 Euro etwas wünschen

Plus Gersthofen stellt insgesamt 100.000 Euro bereit für Projekte, die von den Einwohnern vorgeschlagen werden konnten. Einige Wünsche sind jedoch deutlich teurer.

Welche Projekte wünschen die Gersthofer Bürger? Bis zum Sonntag, 1. September, hatten sie Gelegenheit, Vorschläge zu machen, weiche die Stadt im Jahr 2020 im Zuge eines Bürgerhaushalts realisieren soll. Allerdings ist der Etat begrenzt und es gelten auch enge Richtlinien.

Die Bürger dürfen ein bisschen etwas von Gersthofens Geld ausgeben: Dies hat der Stadtrat im Mai beschlossen. Der erste „Bürgerhaushalt“ der Stadtgeschichte umfasst 100.000 Euro, über deren Verwendung die Bürger selbst entscheiden dürfen. Diese Summe entspricht allerdings nur einem kleinen Bruchteil des Gesamtetats der Stadt, der heuer bei 114 Millionen Euro liegt.

Rund 120 Vorschläge sind eingegangen

Deutschlandweit sind in den Etats von mehr als 70 Städten Bürgerhaushalte eingearbeitet. Zunächst konnten in den vergangenen Wochen alle Bürger mit Hauptwohnsitz in Gersthofen und einem Mindestalter von 16 Jahren online und anonym ihre Projektideen aus den verschiedensten Bereichen von Finanzen und Verwaltung über Kultur, Sport und Freizeit und vielem mehr posten. Die Teilnehmer mussten sich allerdings registrieren. Insgesamt rund 120 Vorschläge sind bei uns bis zum Stichtag eingegangen“, erklärt Rathaussprecherin Ann-Christin Joder.

Und was wünschen sich die Gersthofer? „Sehr stark waren Verkehrsthemen. So wurden übers ganze Stadtgebiet verteilt Parkplätze oder Parkverbote, aber auch Verkehrsberuhigung gefordert.“ Deutlichen Raum unter den Vorschlägen nahm der Bereich „grünere Stadt“ ein. So wird die Begrünung von Betonflächen gefordert, oder auch „Urban Gardening“, also kleinräumige, gärtnerische Nutzung städtischer Flächen innerhalb von Siedlungsgebieten. Auch ein Brunnen sei auf der Wunschliste.

Gewerbliche Objekte liegen nicht in der Zuständigkeit

Ein Vorschlag umfasste ein Kino im Bereich des Gersthofer Lochs, andere wünschten eine Realschule oder ein Bioladen. Diese hätten aber von vorneherein keine Chance, weil sie nicht den Richtlinien für den Bürgerhaushalt entsprechen. „Die Realschule steht nicht in der Entscheidungsgewalt der Stadt und würde den Etat des Bürgerhaushalts um ein Vielfaches übersteigen“, erklärt Ann-Christin Joder. Ein Kino wäre ebenfalls zu teuer. „Außerdem liegen gewerbliche Objekte nicht in unserer Zuständigkeit.“

Bis zum 22. September wird nun jeder Vorschlag auf Zuständigkeit, Umsetzung und Budget geprüft: Denn ein einzelnes Projekt darf höchstens die Hälfte des Gesamtbürgeretats ausmachen, also bis zu 50.000 Euro teuer sein.

Vorschläge stehen zur Absstimung bereit

Nach der Prüfung durch die Verwaltung stehen die Vorschläge vom 27. September bis zum 27. Oktober online zur Abstimmung bereit. „Außerdem werden auch die Vorschläge dort genannt, welche die Richtlinien nicht erfüllen – und das Warum wird auch kurz begründet oder auch erklärt, wenn wir sie bereits vorher von uns aus aufgegriffen haben oder bereits planen“, so die Sprecherin weiter. „Zum Beispiel haben wir bereits ein Förderprogramm für Lastenräder.“

Dass die Bürgerabstimmung nur im Internet möglich ist, hat einen Grund: „Nur so lässt sich mit vertretbarem organisatorischen Aufwand sicherstellen, dass die teilnehmenden Bürger anonym bleiben und nicht mehrfach abstimmen können – beispielsweise im Internet und über einen Brief.“ Dieses Verfahren werde auch in anderen Städten, die einen Bürgerhaushalt besitzen, angewendet, so Ann-Christin Joder weiter.

Die Beiträge, welche bis zum 27. Oktober die meisten Stimmen erhalten, werden realisiert. Das soll der Stadtrat im November und Dezember 2019 beschließen. Im Jahr 2020 beginnen dann Planung und Durchführung der gewählten Projekte. „Wir wollten über den Bürgerhaushalt auch ein allgemeines Stimmungsbild in Gersthofen abfragen.“