vor 45 Min.

Gersthofer geht mit Messer auf Nachbarn los

Ein Streit unter zwei Männern eskaliert vor einer Wohnung im „Musikerviertel“. Nach Faustschlägen kommt eine Waffe ins Spiel. Erinnerungen an eine Messerstecherei im August werden wach

Schon wieder ist in Gersthofen ein Streit unter Nachbarn eskaliert: Wie im August kam dabei ein Messer ins Spiel. Bei der Auseinandersetzung zweier Männer am Samstag konnte sich der Attackierte laut Polizeibericht mit einer Eisenstange wehren.

Was war passiert? Ein 43-jähriger Mann ging vor dem Wohnanwesen im sogenannten „Musikerviertel“ (die Straßen mit Komponistennamen) auf seinen 46-jährigen Nachbarn los. Die Gründe dafür sind bisher noch unklar. Der Jüngere hat seinen Kontrahenten zunächst mit Faustschlägen attackiert, teilt die Polizei Gersthofen am Montag mit. Der 46-Jährige konnte sich dagegen wehren und schlug zurück. Beide Männer erlitten durch die gegenseitigen Faustschläge leichte Blessuren im Gesicht. Doch als der jüngere Mann in seine Wohnung verschwand, war die Auseinandersetzung noch lange nicht beendet. Der 43-Jährige hatte sich nach Auskunft der Polizei mit einem Messer bewaffnet und lief wieder zurück in den Hof. Dort versuchte er dann mehrfach, auf seinen Kontrahenten einzustechen. Geistesgegenwärtig packte der 46-Jährige jedoch eine umherstehende Eisenstange und konnte die wilden Angriffe bis zum Eintreffen der Polizei abwehren. Lediglich die Jacke des 46-Jährigen bekam einige Schnitte ab. Die Polizei nahm den 43-Jährigen noch vor Ort fest. Warum der Mann auf den 46-jährigen losgegangen ist, müssen jetzt die Ermittlungen zeigen.

Erst im August war eine Auseinandersetzung in Gersthofen in der Millöckerstraße komplett aus dem Ruder gelaufen. Ein 20-Jähriger stach laut Polizei mehrmals mit einem Küchenmesser auf einen 14 Jahre älteren Mann ein und verletzte ihn schwer. Die Polizei geht davon aus, dass der 20-Jährige mehrmals zugestochen und den älteren Mann am Oberkörper verletzt hat. Ein Stich soll ihn direkt an der Lunge verletzt haben. Der 34-Jährige wurde vom Notarzt in die Klinik gebracht. Nach den Ermittlungen der Polizei gab es zunächst nachts einen Streit zwischen einem 22-jährigen Mann, bei dem der spätere mutmaßliche Messerstecher zu Gast war, und dem 34-jährigen Nachbarn am Telefon. Die beiden Männer wollten den Ärger unter vier Augen aus der Welt schaffen. Sie trafen sich deshalb gegen 2.35 Uhr im Hofraum der Wohnanlage in der Millöckerstraße. Auch der 20-jährige Freund war dabei. Dann schaltete sich auch die 32-jährige Ehefrau des älteren Nachbarn ein und versuchte offenbar zu schlichten. Der 20-Jährige ging nach Darstellung der Polizei zunächst auf die Frau los. Es kam zu einem Gerangel, bei dem dann das Küchenmesser zur blutigen Waffe wurde. Der 20-Jährige hatte sich der Polizei gestellt, nachdem er zu Fuß vom Tatort geflüchtet war.

Widerstandlos festnehmen ließ sich Anfang Februar auch ein 33-jähriger Mann, der nachts einen Kollegen in einem Wohncontainer im Industriegebiet am Trentiner Ring in Täfertingen tödlich mit einem Messer verletzt haben soll. Bei diesem Vorfall soll Alkohol im Spiel gewesen sein. Der Mann erlitt so schwere Stiche, dass er vor Ort seinen Verletzungen erlag. (thia/kar)

