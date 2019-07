24.07.2019

Gersthofer können noch mitmachen

Die Stadt Gersthofen will wissen, welche Wege ihre Einwohner wie zurücklegen.

Einige Bürger bekamen keine Formulare. Sie sollen sich im Rathaus melden

Von Gerald Lindner

Eine zweifache Verkehrsbefragung hat die Stadt Gersthofen in den vergangenen drei Wochen durchgeführt. Doch es verlief nicht völlig reibungslos.

Zuletzt wurden am Montag, wie berichtet, die Autofahrer in den Einfahrtsstraßen in die Stadt angehalten und nach ihrem Abfahrtsort und ihrem Ziel befragt. 130 Schüler des Paul-Klee-Gymnasiums hatten die Aufgabe übernommen, unterstützt von der Polizei.

Zuvor schon hatte die Stadt eine schriftliche Umfrage gestartet. An jeden Haushalt wurden Unterlagen verschickt. Gersthofer Bürger sollten darauf aufschreiben, welche Wege sie am Dienstag, 9. Juli, zurücklegten. Gefragt wurde darin beispielsweise nach der Zahl der Menschen im jeweiligen Haushalt und ihrem Alter, ob sie einen Führerschein und ein eigenes Auto besitzen und/oder eine Dauerkarte für den ÖPNV vorhanden ist und ob der Haushaltsbewohner berufstätig ist oder nicht.

Dann sollten die Gersthofer auflisten, zu welchem Zeitpunkt sie wohin unterwegs waren und so alle Wege festhalten, die sie an dem Tag zurückgelegt hatten – ob zu Fuß oder mit einem Verkehrsmittel. War es eine Fahrt zur Arbeit, zum Einkaufen oder um jemanden abzuholen, wurde beispielsweise gefragt. Ebenso, welche Verkehrsmittel für die jeweilige Strecke benutzt wurden. Zusätzlich war Raum für eigene Vorschläge und Anfragen der Bürger.

Entstanden ist der Fragenkatalog in Zusammenarbeit mit der Planungsgesellschaft Stadt-Land-Verkehr.

Allerdings hatte es nach Angaben der Stadtverwaltung offenbar Schwierigkeiten bei der Auslieferung durch die Post gegeben. Ein Leser aus dem Eschenweg wandte sich an die AZ Augsburger Land deswegen. Auch in der Jenaer Straße kamen wohl die Befragungsunterlagen teilweise nicht an.

Die Anwohner, welche keine Fragebögen in der Post haben, können aber selbstverständlich ebenfalls an der Verkehrsumfrage teilnehmen. Im Bürgermeisterbüro liegen noch Unterlagen bereit. Gersthofer Bürger können sich direkt bei Sabine Owens unter Telefonnummer 0821/2491-101 melden. Sie erhalten die Fragebögen mit allen Erläuterungen dann noch zugesandt.

