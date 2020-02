vor 9 Min.

Gersthofer können zum Schachspielen in die Bücherei gehen

In der Gersthofer Stadtbibliothek gibt’s einen offenen Treff für alle Freunde dieses Brettspiels. Der Älteste zählt 85 Jahre. Doch auch die Jugend ist gefragt.

Von Diana Zapf-Deniz

In einer Bibliothek wird gelesen und mit Büchern gearbeitet? Nicht nur: In der Gersthofer Stadtbibliothek wird seit einiger Zeit auch regelmäßig Schach gespielt. Dabei kann jeder Freund des Brettspiels mitmachen.

Schach wird seit vielen Jahrhunderten auf der ganzen Welt gespielt. Das Brettspiel mit den 32 Figuren gilt als Sportart und ab 2024 in Paris vielleicht sogar als olympische Disziplin. In Deutschland gibt es aktuell 2354 Schachvereine mit gut 90.000 Mitgliedern, und auch die Ballonstadt Gersthofen hat seit gut 70 Jahren einen eigenen Verein.

Man braucht nicht einmal einen Mitgliedsausweis

Damit der Gersthofer Schachclub mit seinen gut 20 Mitgliedern und einem Altersdurchschnitt von 65 Jahren wieder mehr Schwung bekommt, kam beim Vorstand Wolfgang Wittmann und der Stadtbibliotheksleiterin Anna Stella Jörg die Idee auf, einen offenen Schachtreff anzubieten. Denn Jörg setzt Stück für Stück ihre Vision um, die Bibliothek zu einem lebendigen Ort für jeden zu machen. „Die Bürger sollen kommen und sich treffen und diesen Ort nutzen“, wünscht sie sich. Schüler können in einem Raum mit Lounge-Charakter ebenso chillen wie in Kleingruppen an einem Projekt arbeiten. „Man braucht nicht einmal einen Mitgliedsausweis, und der Zugang zur Bibliothek ist grundsätzlich frei“, so die Informationswissenschaftlerin.

Eine Mitgliedschaft werde nur notwendig, wenn man Medien ausleihen möchte. Es gibt mehrere Leseplätze, eine edle Sofalandschaft zum Zeitungslesen, Arbeitsplätze mit Notebooks, WLAN, eine gemütliche Vorleseecke und ein richtig hübsches lichtdurchflutetes Café. In diesem Café können sich seit Januar Liebhaber des bekannten Strategiespieles treffen und sich mit Gleichgesinnten eine Partie liefern. Anfänger sind genauso willkommen wie Profis.

Selbst im Urlaub hat er Brett und Steine stets dabei

Gertrud Haas liebt diesen Denksport und freut sich über das Angebot: „Meine Freundinnen spielen Rummikub und Karten, doch Schach spielt keine“, erzählt sie. Deshalb dachte sie sich: „Ich probiere einfach mal den Schachtreff aus.“ Klaus Greiner freut sich, dass Haas zugegen ist. Denn sie ist seine Nachbarin. Schach haben sie jedoch noch nie gemeinsam gespielt. Die Figuren stehen, die Schachuhr ist bereit, und es kann losgehen. Greiner eröffnet mit dem Bauern von E2 auf E4 und Haas zieht mit ihrem Bauern von D7 auf D5. Greiner liebt das Schachspielen. Selbst im Urlaub hat er Brett und Steine stets dabei und bringt den Einheimischen dort die Regeln bei. Er spielte schon als Kind, später im Schachverein Meitingen und nun in Gersthofen.

Der einstige Lehrer, nun im Ruhestand, würde sich über Zuwachs im Verein freuen und hofft beim Schachtreff auf neue Interessierte. „Schach kann jeder lernen, man braucht nur die Geduld, es können zu wollen.“

Hermann Brettle las von dem offenen Schachtreff in der Zeitung. Obwohl er sich mit seinen 85 Jahren beim Laufen schwertut, kommt er gerne jeden Donnerstag um 10 Uhr zu Fuß in die Stadtbibliothek. „Ich habe schon als Jugendlicher gerne und viel Schach gespielt“, schwärmt er und begrüßt dieses Angebot sehr. „Mit Schach bleibt man rege im Kopf, und spannend ist es obendrein.“ Um junge Leute zu gewinnen, müsse man diesen Treff nachmittags, nach der Schule, anbieten. Doch hat der Verein schon länger keinen Jugendbeauftragten mehr. „Wir fangen jetzt erst einmal mit den Vormittagstreffen an und überlegen bei Erfolg, wie wir es ausweiten können“, so Wittmann, der dem Verein seit mehr als 30 Jahren angehört.

Ab 12. März kommt ein weiteres Angebot dazu

Jörg gefällt es, dass die Schachspieler nun donnerstags die Bibliothek mit Leben füllen. Das Sprachencafé Englisch ist ebenfalls ein offenes, kostenfreies Angebot. Jeden Samstag von 10 bis 11.30 Uhr treffen sich inzwischen rund 15 Teilnehmer, um Kenntnisse der englischen Sprache zu vertiefen. Ab 12. März kommt ein weiteres neues Angebot mit dazu, und es finden dann jeden Donnerstagabend von 18 bis 22 Uhr Spieleabende statt. „Man kann eigene Spiele mitbringen oder die in der Bibliothek vorhandenen nutzen“, berichtet Anna Stella Jörg. „Es sollen sich hier alle willkommen fühlen und gerne kommen.“ Das Bibliotheksfrühstück und das Dachterrassenkino werden heuer auch wieder in Angriff genommen.

