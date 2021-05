Mitarbeiter erwischen in Gersthofen einen Ladendieb

Ein 18-Jähriger wird dabei ertappt, wie er verschiedene Nahrungsmitteln in seine Taschen steckt. An der Kasse legt er sie aber nicht aufs Band.

Einen Ladendieb haben die Mitarbeiter eines Verbrauchermarkts an der Gersthofer Ziegeleistraße am Dienstag ertappt. Der 18-Jährige hatte versucht, Waren im Wert von knapp 95 Euro an der Kasse vorbeizuschmuggeln.

In Gersthofen wird ein Ladendieb geschnappt

Die Mitarbeiter beobachteten laut Polizei gegen 14.45 Uhr, wie der junge Mann verschiedene Nahrungsmittel in seine Taschen steckte, ohne diese an der Kasse zu bezahlen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls. (thia)

