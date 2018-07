vor 48 Min.

Gerüstbauer stürzt in die Tiefe und verletzt sich schwer

In Herbertshofen stürzte ein Gerütsbauer ab.

Schwer verletzt wurde am ein Gerüstbauer bei einem Betriebsunfall in Herbertshofen. Laut Polizei fiel der Mann fast sechseinhalb Meter in die Tiefe.

Ein Gerüstbauer ist bei einem Betriebsunfall in Herbertshofen (Landkreis Augsburg) schwer verletzt worden. Laut Polizei fiel der Mann fast sechseinhalb Meter in die Tiefe.

Der 31-Jährige, der eine komplette Schutzkleidung trug, war auf einer Gerüsttreppe beschäftigt. Sie besteht aus zwei Bauteilen, beide jeweils 6,45 Meter hoch. Ein Kranführer hob den oberen Teil der Treppen an, während der Arbeiter auf dem unteren Teil stand.

Aus bisher unbekannter Ursache löste sich die Verkantung der Treppenstufe im Gerüst, auf der der Mann stand. Die Stufe fiel nach unten, der Arbeiter verlor den Halt und stürzte im Inneren des Treppengerüstes in die Tiefe. Mit schweren Verletzungen wurde er ins Klinikum Augsburg gebracht. (mcz)

