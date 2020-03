vor 19 Min.

Gesangverein Harmonie freut sich auf den 100. Geburtstag

Die drei Chöre haben ein bewegtes Jahr hinter sich. Nun erwartet alle eine Doppelbelastung

Von Claus Braun

Harmonisch, so wie im Vereinsnamen fest verankert, verlief die ordentliche Jahreshauptversammlung des Gesangvereins Harmonie aus Thierhaupten im Probenraum des Klosters. Dabei zog die neue Vorsitzende Ulrike Feiger ein erfreuliches Fazit ihres ersten Jahres an der Spitze der Sänger.

In ihrem Rechenschaftsbericht erwähnte die junge Juristin, dass ihr das erste Jahr Freude bereitet habe und sie hoffe, dass sie den Erwartungen gerecht werden konnte. Positiv erwähnte sie den Mitgliederzuwachs sowohl bei den aktiven wie passiven Mitgliedern. Aktuell singen bei den drei Chören Allegro 26 Personen, bei LaVentura sind es 34 und im Kinder- und Jugendchor Fortuna Voices elf. Die Zahl der passiven Mitglieder beträgt derzeit 101. Die Vorsitzende erwähnte die Höhepunkte des Jahres 2019, unter anderem die Teilnahme am Kreischorkonzert, das eigene Sommerkonzert im ausverkauften Kapitelsaal sowie die Teilnahmen am Umzug bei der Festwoche im Ort und an allen vier Veranstaltungstagen des Engerlmarktes. Eine externe und professionelle Stimmbildung hat allen Teilnehmern viel Freude bereitet. Drei Vereinsmitglieder engagieren sich beim überregionalen Sängerkreis Unterer Lech, mit Martin Fendt, Daniela Eser und Gertrud Schuster sind sie im Vorstand vertreten. Die Berichte aus den einzelnen Chören waren positiv, wobei sich Dirigentin Marianne Lang für den gemischten Chor Allegro über weitere Zugänge in allen Stimmlagen freuen würde. Steffi Neukirchner berichtete, dass der Chor LaVentura inzwischen regelmäßig auch bei Hochzeiten singt und sogar ein Engagement in Heidenheim verzeichnete. Als besondere Herausforderung steht im neuen Jahr an, dass Chorleiter Martin Fendt bei allen Auftritten einfordere, dass alles ohne Notenblatt gesungen werden soll. Für den Kinder- und Jugendchor Fortuna Voices berichtete Leiter Benedikt Schreier vom traditionellen Weihnachtsauftritt im Johannes-Altersheim in Meitingen und vom Proben- und Aktivitätenfleiß seiner Schützlinge.

Daniela Eser berichtete, dass im Januar nach technischen Problemen endlich die Vereinsbeiträge für die Jahre 2018 und 2019 eingezogen werden konnten. Lena Rasilier erklärte, dass bei der Revision keine Beanstandungen festgestellt wurden. Der Ausblick ins Jahr 2020 galt ganz dem Vereinsjubiläum, am 20. und 21. Juni wird das 100-jährige Bestehen des Vereins gefeiert. Hier forderte Ulrike Feiger das Engagement aller beim Singen und Zupacken ein. Neben einem Festakt und einer musikalischen Zeitreise am Samstag haben sich für Sonntag fast alle Chöre des Sängerkreises Unterer Lech und weitere Gastchöre angesagt.

