Geschäft flieht wegen Corona aus dem City Center in Gersthofen

Plus Weil im City Center in Gersthofen weiterhin nur Läden öffnen dürfen, die systemrelevant sind, hat Renate Diebold mit ihrer Boutique eine andere Lösung gefunden.

Verrückte Corona-Welt. Nach fast sechs Wochen des Shutdowns durften im Zuge der Lockerungen gestern endlich wieder die kleinen Einzelhandelsgeschäfte bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche öffnen. Doch während in Gersthofen auf der nördlichen Seite der Bahnhofstraße Modegeschäfte und Textilmärkte geöffnet hatten, blieben bei Läden mit demselben Sortiment auf der anderen Straßenseite die Türen verschlossen. Auch ein Juweliergeschäft blieb zu, während eines in der Augsburger Straße öffnen durfte.

„Das City Center ist ein Einkaufscenter“, erklärt Andrea Hüttner vom Management: „Es dürfen deshalb laut der behördlichen Anordnungen weiterhin nur Geschäfte mit Lebensmitteln oder systemrelevanten Sortiment öffnen. Das wussten die meisten Mieter aber.“

„Boutique Klamotte“ zieht vorübergehend in Augsburger Straße

Auch Renate Diebold, die im Citycenter auf jeder der beiden Etagen ein Modegeschäft betreibt. Die Unternehmerin hat schnell auf diese Situation reagiert und ist mit ihrer „Boutique Klamotte“ in einen Übergangsladen in der Augsburger Straße umgesiedelt. „Wir müssen kämpfen und alles versuchen, dass wir überleben“, denkt Renate Diebold auch an ihre zehn Mitarbeiterinnen, die teilweise schon seit 30 Jahren bei ihr angestellt sind. „Einen Monat kann mal schon mal überbrücken. Aber zwei oder drei – das wird schwierig.“

Seit gestern kann sie jetzt auf 100 Quadratmetern die neueste Frühlingsmode anbieten, während ihr dieses Unterfangen im kleinen Einkaufszentrum versagt geblieben wäre. „Wir haben schon am vergangenen Montag erfahren, dass wir im Citycenter nicht öffnen dürfen“, erzählt Diebold, dass vor allem einige Filialisten darüber geklagt hätten – vergeblich.

Aufgrund verwandtschaftlicher Verhältnisse hat sie kurzfristig eine Alternative gefunden. Der Laden in der Augsburger Straße, in dem zuletzt ein Blumengeschäft untergebracht war, gehört ihrem Bruder. „Die Immobilie wurde gerade renoviert und stand leer. Da haben wir schnell reagiert und alles umgeräumt“, so Diebold, die ihre Kundinnen über die Umsiedlung per E-Mail informiert hat. „Alle freuen sich doch jetzt, wieder einkaufen gehen zu dürfen“, konnte sie feststellen, dass dieses Angebot gerne und rege in Anspruch genommen wurde.

Maskenpflicht im Einkaufszentrum in Gersthofen

Die Chefin war deshalb gestern Vormittag permanent damit beschäftigt, darauf zu achten, dass nur eine Kundin per 20 Quadratmeter den Laden betritt. „Wir richten uns genau nach den Vorschriften“, erklärte Renate Diebold, die Desinfektionsmittel und Masken bereitgestellt hatte. Die meisten Kundinnen hatten jedoch ihren eigenen Mund-Nasen-Schutz mitgebracht, die sie nach erfolgreichem Einkauf aber schnellsten ablegten: „Puh! Ist das ungemütlich und lästig!“

So verhielten sich auch die meisten Besucher des Citycenters. Unmittelbar nach dem Verlassen das Einkaufscenters nahmen sie schleunigst die Masken ab, um wieder durchatmen zu können. Andrea Hüttner vom City Center-Management weißt in diesem Zusammenhang darauf hin, dass im gesamten Einkaufszentrum Maskenpflicht besteht: „Nicht erst beim Betreten eines Ladens.“

Wie es in diesem nach Renate Diebolds Ansicht nach „Kuddelmuddel“ um weitere Lockerungen weitergeht, weiß die auch nicht. Die Unternehmerin möchte jedoch so schnell wie möglich wieder ins Citycenter zurückkehren.

Friseursalon „Haarmanufaktur“ ist noch geschlossen

Am 4. Mai will hingegen Friseurmeisterin Verena Nißel ihre bisher in der Jesselstraße beheimatete „Haarmanufaktur“, die derzeit aufgrund der behördlichen Anordnungen noch geschlossen ist, im neuen Ladengeschäft an der Kreuzung Augsburger Straße/Griesstraße eröffnen. Denn in einer Woche dürfen dann auch Friseure wieder ihre Dienste anbieten. Allerdings wohl nicht im Einkaufszentrum.

Überglücklich ist Ramona Goller, die gestern nach mehreren Wochen im Werkstattmodus ihren Blumenladen „Rosenblatt“ wieder aufschließen durfte. „Ich bin erstaunt, dass bereits am ersten Tag so viele Kunden kamen“, hatte sie alle Hände voll zu tun. Die Chefin war allein, da sich ihre Angestellte noch in Kurzarbeit befindet.

