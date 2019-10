31.10.2019

Geschichte(n) mit Humor und tieferem Sinn

Stefan Kröll versetzt sich und die Zuhörer im Gersthofer Museum in einen Goldrausch

Von Jürgen Dillmann

Mit dem Titel „Goldrausch“ seines neuen Programms verwirrt der begabte Kabarettist Stefan Kröll zunächst – zumindest, bis klar wird, dass er mit Storys aus der Geschichte von den Azteken bis in unsere Tage die Gier des Menschen auf Gold, Geld und Erfolg auf die Schippe nimmt, auch anprangert. Er macht das – in Wort und Musik – gekonnt mit oft feinsinnigen Humor, zur Freude des Publikums im Ballonmuseum. Das Programm ist ein Fleckerlteppich, gewebt aus lustigen Anmerkungen – „was macht der strenge Papa, damit seine Kinder sich auf seine Rückkehr freuen? Er nimmt die WLAN-Box auf seine Reise mit?“ – und durchaus ernster Kritik an der Verbindung des Strebens nach Gold und der Unmenschlichkeit. Der heutige Zeitgeist, unsere Zeitgenossen, ja wir alle selbst beweisen Tag für Tag, dass sich seit den Azteken und den spanischen Eroberern, dem Goldrausch in Nordamerika und dem Schürfen des Edelmetalls hierzulande nicht viel geändert hat. Und auch zu den Freibeutern auf ihren Schiffen gibt es ein aktuelles Pendant: die Kreuzfahrtschiffe, die fremde Länder erobern, all inclusive. Das mag alles ein wenig bitterernst klingen, ist es aber nicht. Kröll bringt seine Botschaften kurzweilig, stellt die Suche nach dem Glück als (irr)witzig dar, hält uns geschickt albernd einen Spiegel vor: „Gold allein macht nicht glücklich, da gehören Aktien, Geld und Grundbesitz dazu“ – wir kennen das doch … Hat man dies alles nicht, hat man einen Burn-out, auch aufgrund fehlender Anerkennung.

Kröll betont stets, dass er mit politischem Kabarett nichts am Hut habe, aber so manchmal macht er auch zu diesen Themen Bemerkungen. Da spricht er von einem seiner alten Autos, das nicht 19 Liter auf 100 Kilometer, sondern 100 Liter auf 19 Kilometer verbraucht hat. Als Ausgleich für diesen Umweltfrevel und zur Beruhigung seines schlechten Gewissens habe er daraufhin Grün gewählt. Und was die allseits befürchtete Islamisierung angeht, verstehe er die Welt nicht. Er, Kröll, habe vielmehr vor der „Schubeckisierung“ in München Angst, kaum ein Meter Innenstadt ohne ein Geschäft des Promikochs. Angst bereiten Kröll braun geflieste Häuser, die er kürzlich bei einem Auftritt in der Provinz gesehen hat – am Tag nach der Vorstellung war sein Auto auch braun gefliest.

Ein Teil seines Programms ist musikalisch untermalt. Und da singt er „Goldrausch“. Das erinnert an Willy Michels „Isarflimmern“. Ist wohl auch nicht weit hergeholt, ist der gelernte Schreiner doch ein Verehrer bayerischer Liedermacher. Fredl Fesl und die Biermösl Blosn haben es ihm besonders angetan. „Verwechsle nie die Höhe deines Honorars mit der deiner Fähigkeiten“ – ein Motto, mit dem er sich selbst vor dem Streben nach Gold, Geld und Anerkennung schützen will. Wir werden noch viel von ihm hören.

