10.12.2018

Geschichten zu Weihnachten

Veranstaltungen in den Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

Ein Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 15. Dezember, von 9 bis 13 Uhr auf dem Bürgerplatz im Bärenkeller statt. Verkauft werden unter anderem handgemachte Geschenke und Fair-Trade-Produkte.

Die Geschichte „Fröhliche Weihnachten, Pauli“ wird am Dienstag, 11. Dezember, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen. Die Bildkartengeschichte „Das Eselchen und der kleine Engel“ wird am Donnerstag, 13. Dezember, um 15 Uhr gezeigt. Anmeldung unter 0821/324-2760 oder buecherei.kriegshaber@augsburg.de.

Zum 25. Mal in der MGT-Advent-Matinee: Die „Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens erzählt Carl E. Rice am Sonntag, 16. Dezember, um 10 Uhr im Abraxas, Sommestraße 30, im Ballettsaal. Veranstalter ist der Mehrgenerationentreffpunkt Pfersee.

Eva Bachmann erzählt Informatives und Spannendes aus „70 Jahre Augsburger Puppenkiste“ am Mittwoch, 12. Dezember, um 14.30 Uhr im Oberhauser Museumsstüble, Zollernstraße 91. (mus)

