11:02 Uhr

Gesellschaft im Wandel: Damit die Dorfgemeinschaft gelingt

Die Schule für Dorf- und Landentwicklung Thierhaupten setzt auf ein eingespieltes Führungsteam. Warum und wie man gegen Populismus in der Kommunalpolitik arbeiten will.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde in der Schule der Dorf- und Landentwicklung Thierhaupten (SDL) der Vorstand neu gewählt. Langjährige Partner aus Politik und Verwaltungen sorgen weiter für Kontinuität und Stabilität im Verein. „Dadurch kann die erfolgreiche Arbeit der SDL fortgesetzt werden“, freut sich der Vorstandsvorsitzende und Bezirkstagspräsident Martin Sailer.

Zum neu gewählten Vorstand gehören außerdem: Richard Fank (Schatzmeister), Peter Selz, Toni Brugger und Markus Müller (Beisitzer), Christian Kreye, 2. Stellvertreter; Gerlinde Augustin (Geschäftsführerin), Gottfried Schlemmer (Beisitzer), Alex Dorow (1. Stellvertreter), Mathias Pfeil und Leo Schrell (Beisitzer).

Gesellschaftliche Wandel erreicht auch die ländlichen Kommunen

Der gesellschaftliche Wandel mache auch nicht vor ländlichen Kommunen halt, erklärte Geschäftsführerin Gerlinde Augustin. Die Gesellschaft sei komplexer geworden und sie tue sich schwer mit dieser Komplexität. Denn der schnelle Wandel verursache Ängste und der Veränderungsdruck macht vielen Menschen zu schaffen. „Kommunalpolitik muss die Bürger mitnehmen und die Menschen professionell in die Gestaltungsprozesse einbinden“, so Augustin. „Wir bieten ein Fitnessprogramm für Kommunalpolitiker und helfen ihnen im Dialog - auch mit schwierigen Gesprächspartnern - zu bleiben.“

Punktgenaue Lösungen für Gemeinden entwickeln

Die SDL wird Gemeinden mit ihrem künftigen Seminarproramm begleiten und in Abstimmung mit den Beteiligten punktgenaue Lösungen entwickeln, erläuterte Gerlinde Augustin. „Kommunalpolitik braucht Erfolge, damit sich die Dorfgemeinschaft gut entwickeln kann“. Als Forum für den ländlichen Raum kommen in der SDL Kommunalpolitiker, Fachleute und Bürger zusammen. Hier werden Teams entwickelt, hier werden Interessen ausgeglichen und Wege gefunden, Projekte erfolgreich umzusetzen. Die SDL stelle dafür Raum und Kräfte zur Verfügung, so die Geschäftsführerin.

Ehrung und Verabschiedung des Fachbeirats Peter Jahnke

Die Feierstunde war der Ehrung und Verabschiedung des verdienten Vorsitzenden des Fachbeirates, Dr. Peter Jahnke, gewidmet, der vom Vorstand der SDL die Ehrenmitgliedschaft erhalten hat. In einer Laudatio würdigte sein langjähriger Weggefährte, Professor Dr. Holger Magel, die Verdienste von Jahnke. „Er war ein Pionier der Bürgerbeteiligung, ein Glücksfall für die SDL Thierhaupten, für mich, für die Verwaltung für Ländliche Entwicklung und für die Kommunen.“

Was ist Populismus? Dieser Frage ging Prof. Dr. Münch, Professorin der Akademie für Politische Bildung nach. In der Politikwissenschaft würden diejenigen als Populisten bezeichnet, die angeblich die wahren Interessen des Volkes vertreten. Demgegenüber würden die politischen Mitbewerber abgewertet. Bezeichnend sei immer die Ausgrenzung andersdenkender Menschen. „Damit verstoßen Populisten gegen die Grundsätze einer pluralen Gesellschaft und gegen die Grundsätze der Demokratie“, erklärte Prof. Münch.

Probleme in der medialen Verbreitung und fehlende Kontrolle

Die Probleme seien die medialen Verbreitungswege. Fehlende Qualitätskontrollen, Schnelligkeit und Zuspitzung seien oft wichtiger als Recherche und Objektivität. Ein weiteres Problem sieht Prof. Münch auch im Bedeutungsverlust von Institutionen, wie Kirchen, Gewerkschaften und Parteien.

Politik müsse wieder Vertrauen schaffen, so die Referentin. Das gelinge am besten auf der kommunalen bzw. auf der regionalen Ebene. Die Menschen wollten mehr Sachpolitik und weniger Parteipolitik. Aber oft sei die Kommunalpolitik durch lokale Wählergruppen zersplittert. Das mache Beteiligungs- und Kommunikationsprozessen zwar vielfältiger, aber nicht einfacher, so Professor Münch. Um aus diesem Dilemma zu kommen, helfe nur, sich inhaltlich auszutauschen und sich an den Problemen der Menschen zu orientieren und Lösungen mit zu finden. „In Zeiten von Populismus darf Kommunalpolitik sich nicht vom Menschen entfernen“, warnte Prof. Münch. (AL)