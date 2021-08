70-Jähriger übersieht in Gessertshausen Auto beim Ausparken

Nur wenige Augenblicke nach der Abfahrt kollidiert ein Mann in der Hauptstraße mit einer 67-jährigen Autofahrerin.

Nur wenige Augenblicke nach der Abfahrt ist ein 70-Jähriger mit einem anderen Pkw kollidiert, der ebenfalls erst kurz zuvor losgefahren war.

Passiert ist der Unfall am Montag gegen 9.45 Uhr in der Hauptstraße in Gessertshausen. Der Senior fuhr laut Polizei vom Fahrbahnrand an und übersah den Wagen einer 67-Jährigen, die gerade aus einer Hofeinfahrt auf die Hauptstraße eingefahren war. Beim Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 4500 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit. Verletzt wurde niemand. (thia)