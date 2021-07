Autofahrer übersieht in Gessertshausen einen Leichtkradfahrer

Beim Einbiegen auf die B300 übersieht ein 21-jähriger Autofahrer einen Leichtkradfahrer. Es kommt zum Zusammenstoß.

Nicht aufgepasst hat ein 21-jähriger Autofahrer am Freitag in Gessertshausen. Er hatte beim Losfahren von einem Parkplatz einen Kradfahrer übersehen.

Laut Polizei wollte der junge Mann gegen 16.50 Uhr von einem Parkplatz in der Hauptstraße auf die B300 fahren. Dabei übersah er einen von links kommenden 17-Jährigen auf einem Leichtkraftrad. Durch den Zusammenstoß wurde am Auto des Verursachers die Stoßstange beschädigt, am Leichtkraftrad die Auspuffanlage. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1300 Euro. Verletzt wurde keiner der Beteiligten. (thia)