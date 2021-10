Autofahrerin baut mit mehr als zwei Promille Unfall bei Gessertshausen

Mit mehr als zwei Promille kracht eine Autofahrerin mit ihrem Wagen gegen ein in Gessertshausen geparktes Auto. Dann fährt sie davon.

Völlig betrunken baute eine 38-Jährige am Sonntag gegen 21.45 Uhr einen Unfall in der Gessertshauser Bahnhofstraße. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein aufmerksamer Zeuge, wie die Frau mit ihrem Auto gegen einen geparkten Wagen fuhr. Danach soll sie davongefahren sein. Doch die Unfallverursacherin konnte zeitnah durch die Polizei an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Neben der Anzeige wegen Unfallflucht erwartet die Fahrerin noch eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Ein Alkoholtest ergab über zwei Promille Alkohol, teilt die Polizei mit. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. (kinp)