Betrunkener Autofahrer fällt an Tankstelle in Gessertshausen auf

Ein Kunde bei einer Tankstelle in Gessertshausen machte einen stark alkoholisierten Eindruck. Das hatte für ihn Folgen.

Am Samstag fiel gegen 13.15 Uhr an der Pinoil-Tankstelle in Gessertshausen ein 25-jähriger Autofahrer auf. Der Mann hatte in der Tankstelle eingekauft und machte einen erheblich alkoholisierten Eindruck.

Daher verständigten die Angestellten die Polizei. Der 25-jährige Mann aus dem Landkreis Aichach-Friedberg wurde dann von den Polizisten kontrolliert. Sie stellten einen Alkoholwert von ca. 1,6 Promille fest. Zudem stand laut Polizei noch der Verdacht des Drogenkonsums im Raum. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. (kar)