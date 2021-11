Der Spielplatz in Oberschönenfeld ist ausgezeichnet

Der inklusive Spielplatz Oberschönenfeld gewinnt einen Hauptpreis beim diesjährigen Deutschen Spielraum-Preis des Fachmagazins "Stadt und Raum". Was ihn so besonders macht.

Ein "Anziehungspunkt von hohem Spielwert": So nennt den neuen Spielplatz in Oberschönenfeld ein Fachmagazin. Die barrierefreie Einrichtung beim Museum hat daher den Deutschen Spielraum-Preis der Zeitschrift Stadt und Raum erhalten. Das inklusive Spielangebot des Bezirks sicherte sich einen der drei Hauptpreise im Sachwert von 2000 Euro.

"Mit dem neu gestalteten Spielbereich ist ein Anziehungspunkt für die Region von hohem Spielwert entstanden", begründeten die Jurymitglieder ihre Entscheidung und lobten die gestalterische Umsetzung. Das bestehende Gelände sei zu einer inklusiven, barrierefreien Spiel- und Erlebnislandschaft für alle weiterentwickelt worden. Über dieses Urteil freut sich auch Bezirkstagspräsident Martin Sailer: "Dass seit diesem Jahr Kinder mit und ohne Einschränkung gemeinsam in Oberschönenfeld spielen können, bewegt mich sehr. Die Auszeichnung bestätigt einmal mehr, dass Inklusion bei den Jüngsten in unserer Gesellschaft beginnt", so Sailer. Jugendbeauftragte Renate Deniffel, die den Preis stellvertretend entgegennahm, ergänzt: "Mit dem barrierefreien Spielplatz hat der Bezirk ein Leuchtturmprojekt geschaffen, das Vorbild für unsere weitere Jugendarbeit sein muss."

Barrierefreie Gestaltung des Spielplatzes erfüllt das Motto

Der Deutsche Spielraum-Preis des Fachmagazins, der Deutschen Gartenamtsleiterkonferenz und des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) steht unter dem Thema "Gemeinsam". Dieses Motto erfüllt auch die barrierefreie Gestaltung des Spielplatzes Oberschönenfeld, die der Kultur- und Europaausschuss des Bezirkstags von Schwaben im Dezember 2018 einstimmig beschlossen hat. An der Baumaßnahme des Bezirks Schwaben haben sich folgende Förderer finanziell beteiligt: der Landkreis Augsburg, die Gemeinde Gessertshausen, der Erholungsgebieteverein Augsburg (EVA) und der Verein Naturpark Augsburg Westliche Wälder.

Folgende Merkmale zur Benutzung und Teilhabe zeichnen den Spielplatz Oberschönenfeld aus: