Die Kita-Gebühren steigen in Gessertshausen

Plus So viel steht schon fest: Zum 1. September werden die Kita-Gebühren in Gessertshausen steigen. Um wieviel, dazu hat der Gemeinderat einen Vorschlag.

Von Jana Tallevi

Zusmarshausen, Ustersbach, Diedorf und jetzt auch Gessertshausen: Dass Gemeinden in Zeiten einer enger werdenden Finanzausstattung auch die Gebührensatzungen der Kindertageseinrichtungen auf den Prüfstand stellen, zieht sich inzwischen durch die Gemeinderäte. Nun war Gessertshausen mit einer entsprechenden Diskussion an der Reihe. Die Fakten stellte Bürgermeister Jürgen Mögele dar: Aktuell werden 233 Kinder im Haus für Kinder samt Kita Pusteblume in zwölf Gruppen von der Krippe über den Kindergarten bis zum Hort betreut. Dafür wendete die Gemeinde im abgelaufenen Jahr 1,85 Millionen Euro an Kosten auf, eine Million Euro kamen über Gebühren und staatlicher Förderung wieder herein. Das soll sich jetzt ändern.

