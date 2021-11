Gessertshausen

18:00 Uhr

Eine Familie aus Gessertshausen meistert ihr Leben mit kranker Tochter

Michael und Katharina Breunig mit ihrer schwerstbehinderten Tochter Hanna, die an dem seltenen Aicardi-Syndrom erkrankt ist. Zusammen mit der 11-jährigen Lea kümmern sich die Eltern liebevoll um die 7-Jährige.

Plus Die 7-jährige Hanna leidet an einer äußerst seltenen Krankheit. Weltweit sind nur etwa 400 Fälle bekannt. Doch die Eltern und ihre ältere Tochter Lea wollen so normal leben wie nur irgend möglich.

Von Diana Zapf-Deniz

„Ich hatte eine Musterschwangerschaft“, erinnert sich Katharina Breunig aus Gessertshausen. „Es war immer alles in Ordnung und meine Gynäkologin war sehr gewissenhaft.“ Selbst die Nackenfaltenmessung wurde damals vorgenommen. Vor sieben Jahren kam dann Hanna mit 3,8 Kilogramm auf die Welt. Da war die Welt für Katharina, 37, und Michael Breunig, 40, noch in Ordnung. Doch als routinemäßig in den ersten Tagen ein Kopfultraschall der kleinen Hanna gemacht wurde, änderte sich alles.

