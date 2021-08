Polizei zieht zwei Autofahrer in den Stauden aus dem Verkehr

Ein 32-Jähriger und ein 19-Jähriger geraten in eine routinemäßige Kontrolle der Polizei. Der eine ist betrunken, der andere zeigt drogentypische Ausfallerscheinungen.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hatte die Polizei am Mittwoch um 0.58 Uhr auf der Hauptstraße in Gessertshausen einen 32-jährigen Toyota-Fahrer kontrolliert. Dabei bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest erbrachte den Wert von knapp über 1 Promille. Der 32-Jährige wird nun angezeigt, was neben Punkten auch ein Fahrverbot zur Folge hat. Ebenfalls bei einer routinemäßigen Kontrolle wurde am am Dienstag um 21.30 Uhr ein 19-jähriger Opel-Fahrer in der Neufnachstraße in Fischach angehalten.

Der junge Mann zeigte laut Polizei deutlich drogentypische Ausfallerscheinungen und räumte den Konsum von Cannabis ein. Daraufhin brachten die Beamten ihn zur Dienststelle nach Zusmarshausen, um dort von einem Arzt eine Blutentnahme durchführen zu lassen. Eine Anzeige folgt auch in diesem Fall. (thia)