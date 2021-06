Frau begeht Unfallflucht in Gessertshausen

Eine Autofahrerin beschädigt am Bahnhofsvorplatz einen geparkten Opel Meriva und kümmert sich nicht um den Schaden.

Ein geparktes Auto ist in Gessertshausen von einer Autofahrerin angefahren und beschädigt worden. Die Frau entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle.

Passiert ist der Unfall laut Polizei am Donnerstag zwischen 15.30 und 16.15 Uhr. In diesem Zeitraum stieß die Autofahrerin gegen den geparkten Opel Meriva. Dabei wurde der hintere linke Radkasten beschädigt. Bislang steht lediglich fest, dass eine Frau am Steuer saß. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro. Die Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)