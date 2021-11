Gessertshausen

In Gessertshausen dürfen nun auch Kinder zur Feuerwehr

Plus Der Schritt soll die Feuerwehrleute von morgen binden. Eine weniger schöne Veränderung gibt es allerdings bei den Busverbindungen.

Von Jonas Klimm

Geht es um die Feuerwehr, fangen viele Kinderaugen an zu funkeln. Für zahlreiche Mädchen und Buben ist es der große Traum, später einmal für die Feuerwehr zu arbeiten. Die Heranführung des Nachwuchses war lange Zeit jedoch ein schwieriges Thema, bis 2017 galt in Bayern die Regelung, dass der Eintritt in eine kommunale Feuerwehr erst mit dem vollendeten 14. Lebensjahr möglich ist. Nun aber dürfen sich auch in Gessertshausen jüngere Kinder über eine neue Satzung freuen.

