Kinder lernen spielerisch die Wertschätzung für die Natur

Gibt es hier noch viele Bauernhöfe? Warum sehen die Pflanzen am Graben anders aus als auf der Wiese? Warum müssen Feuchtflächen erhalten bleiben? Gebietsbetreuerin Annika Sezi und Ranger Max Fader vom Naturpark Augsburg - Westliche Wälder hatten viele Fragen zu beantworten. Den 19 Schülerinnen und Schülern der Klasse 3a der Augsburger Grundschule St. Anna war die Begeisterung anzusehen. Auf einer Wiese im Schmuttertal bei Gessertshausen lernten sie jetzt spielerisch den respektvollen Umgang mit der Natur. Dabei war der Schulausflug der Klasse keine gewöhnliche Exkursion.

Der Ausflug ging vielmehr auf die Schülerin Joy Anthony zurück. Sie hatte beim Malwettbewerb des Naturparkvereins und der Genossenschaft Herzstück Horgau, die Dorfläden in Horgau und Diedorf betreibt, den Hauptpreis gewonnen: einen Ausflug mit dem Naturpark-Ranger und der Gebietsbetreuerin. Ziel des Wettbewerbs war, ein Braunkehlchen, eine gefährdete Vogelart, die im Schmuttertal noch an wenigen Stellen vorkommt, zu malen. Das Rennen hatte Joy gemacht, die ihren Gewinn gleich an ihre Lehrerin Lena Stitzl weitergab, die wiederum Kontakt mit der Gebietsbetreuerin aufnahm. Und so traf sich die Schulklasse an einem Vormittag auf einer Wiese in der Nähe des Parkplatzes bei der Kirche in Dietkirch.

Die Wertschätzung für die Natur steht im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt des Ausflugs und damit des Gewinns stand die Wertschätzung für die Natur. Diese bereits den Kindern zu vermitteln sei eine wichtige Aufgabe, machte Annika Sezi aufmerksam. Nur wer die Bedeutung ökologisch sinnvollen Handelns versteht, werde natürliche Lebensräume schützen. Diese Grundlagen vermittelten Sezi und Fader beispielsweise am Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Der Schmetterling pflanze sich speziell im Schmuttertal fort, erläuterte der Naturpark-Ranger. Warum gerade hier?, wollten etliche Schüler wissen. Er bewohne feuchte Wiesen sowie Ränder von Gräben und Gewässern, antwortete Sezi. Das gebe es hier noch und müsse als Lebensraum für Tiere und Pflanzen bewahrt und geschützt werden.

Ein Schmetterling, der Ameisen verspeist

Ein Schüler hatte sich offenbar im Vorfeld bereits über den Schmetterling informiert. Der Ameisenbläuling lasse sich als Larve in Ameisennester tragen, umgebe sich dort mit einem Tarnduft und verspeise Ameisenlarven, erzählte er. Über diese Genauigkeit war Annika Sezi nach eigenen Worten erst mal baff. "Das habe ich erst nach drei Jahren Studium gewusst", gab sie unumwunden zu.

Interessant war, dass die meisten Kinder schon viel über Natur und Umwelt wussten. Man dürfe keinen Müll hinterlassen, meinte eine Schülerin. Eine andere sagte, dass man keine Tiere fangen dürfe. Ein Klassenkamerad verwies darauf, keine Pflanzen zu pflücken. Die Lehrerin berichtete, dass viele Kinder nur selten oder noch nie auf dem Land gewesen waren. Umso beeindruckender war allerdings das Wissen der Drittklässler. So berichteten etliche folgerichtig von der Entwicklung eines Schmetterling vom Ei bis hin zum fertigen Falter. Begeistert zeigten sie sich auch von den Kühen, die in der Ferne zu sehen waren.

Eine gewisse Berührungsangst mit der Natur

Als jedoch eine Spinne über die Picknickdecke kroch, spürte man deutlich eine gewisse Berührungsangst mit der Natur. Als Annika Sezi das Tierchen auf ihre Hand nahm und die Kinder es aus der Nähe anschauen konnten, waren das Interesse groß und das Zaudern schnell verflogen. Aber nicht nur die Wissensvermittlung hatte einen hohen Stellenwert. Auch die Naturbeobachtung kam nicht zu kurz.

Annika Sezi und Max Fader forderten die Schülerinnen und Schüler zu einem Spiel auf. Es galt, einige Minuten lang intensiv einen rund einen Quadratmeter großen Wiesenfleck zu beobachten. Manche schoben dazu Gräser und Pflanzen auseinander, um den Boden mit den Augen zu untersuchen. Im Anschluss daran erzählten sie, was in dieser kurzen Zeitspanne alles zu sehen war. Die Resultate waren vielfältig. Sie reichten von diversen Blumen über Heuschrecken bis zu Spinnen und Ameisen. Sezi und Fader zeigten sich beeindruckt. Sie lobten die Klasse als "sehr gute Naturbeobachter".