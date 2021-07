Kunst in Oberschönenfeld kann wieder unmittelbar erlebt werden

Plus Coronabedingt fällt die Ausstellungseröffnung der Werke von Norbert Kiening der Schwäbischen Galerie im Museum Oberschönenfeld aus. Stattdessen gibt es nun eine Midissage.

Dadurch, dass zur Ausstellungseröffnung der Werke von Norbert Kiening unter dem Motto "Mein innerer Wald" in der Schwäbischen Galerie im Museum Oberschönenfeld keine Vernissage stattfinden konnte, fand nun unter Berücksichtigung der entsprechenden Hygienemaßnahmen eine Midissage statt.