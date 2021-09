Die Kirche vor Ort soll zukunftsfähig gestaltet werden

Die Pfarreiengemeinschaft Dietkirch mit ihren insgesamt acht Pfarreien startet eine Umfrage. Im Mittelpunkt stehen der Glaube und die Verbesserung des sozialen Miteinanders.

Derzeit stellt sich für viele Menschen, auch für die Pfarreiengemeinschaft (PG) Dietkirch, die Frage, wie es nach der Corona-Pandemie weitergehen soll. In den vergangenen Monaten sei in den Pfarreien manches in der liturgischen Gestaltung und vieles im sozialen Miteinander nicht mehr möglich gewesen, verdeutlicht Peter Hart, Vorsitzender des Pfarrgemeinderats in Kutzenhausen und Pastoralrat in Dietkirch. Eine breit angelegte Umfrage soll nun darüber Auskunft geben, wohin in diesem Bereich künftig der Weg gehen soll.

Dem Pastoralrat, dem Laiengremium der katholischen PG Dietkirch, liegt vor allem am Herzen, wie eine zukunftsfähige Kirche vor Ort gestaltet werden kann. Die Amtskirche befinde sich zurzeit auf einer unglaublichen Talfahrt, darauf machen die dortigen Engagierten aufmerksam. Doch darauf hätten sie keinen Einfluss. Ihnen gehe es vielmehr um den Glauben vor Ort, ergänzt Claudia Possi, Gemeindereferentin der PG Dietkirch und kirchliche Familien- und Erwachsenenbildnerin. Der christliche Glauben solle vielmehr als Stütze und Halt im Leben und für Freude und Gemeinschaft im Glauben lebendig bleiben beziehungsweise neu erwachen.

Verteilung über den Pfarrbrief und Infozettel in der Kirche

Um dieses Ziel besser erreichen zu können, werden die Menschen vor Ort in einer breit angelegten Umfrageaktion angesprochen. Vor Ort - das heißt in den Pfarreien St. Laurentius/Agawang, St. Johannes Baptist/Dietkirch, St. Martin/Döpshofen, St. Nikolaus/Kutzenhausen, St. Georg/Margertshausen, St. Vitus/Mödishofen, St. Ursula und Gefährtinnen/Rommelsried sowie St. Fridolin/Ustersbach. Sie alle gehören zur Pfarreiengemeinschaft Dietkirch. Das Konzept sieht eine Fragebogenverteilung im Pfarrbrief vor und Infozettel mit QR-Code in den Kirchen.

In Papierform liegt die Umfrage darüber hinaus in Kindergärten, Geschäften und in der Bücherei Kutzenhausen aus. "Zielpersonen sind alle Menschen in der Pfarreiengemeinschaft, unabhängig davon, wie nahe und vertraut sie mit dem kirchlichen Leben sind", betont Peter Hart. Er gehört ebenso wie Sylvia Braxmeier, Johann Eberhard, Gabi Kögel-Schütz, Lukas Lederle, Johanna Mühleisen, Claudia Possi und Stefan Wolitz dem Redaktionsteam des Projekts an.

Die Teilnahme an der Aktion ist anonym

Die Fragen beschäftigen sich mit unterschiedlichen Bereichen: "Welche Bedeutung hat Glaube in meinem Leben?", "Welche bestehenden Angebote in der PG sind mir wichtig?", oder: "Welche Angebote wünsche ich mir?" Die Initiatoren der Umfrage wollen aber auch wissen, wovon die Kirche vor Ort Abschied nehmen solle und was die Pfarreiengemeinschaft zukunftsfähig mache. Die Teilnahme an der Aktion ist übrigens anonym.

Lesen Sie dazu auch

Die Initiatoren hoffen dann auf möglichst viele kreative Ideen, die Pfarreien auf die künftigen Aufgaben und Herausforderungen besser vorbereiten und sozialverträglicher machen. Erfreut wären sie aber auch über Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage, die sich projektmäßig oder gar längerfristig in Gruppierungen wie Chor, Lektorendienst und Jugendarbeit oder in Themenbereiche wie Ökumene oder Umweltschutz und Nachhaltigkeit einbringen würden.

Die Umfrage startet am Samstag, 25. September, und endet am Mittwoch, 27. Oktober. Anschließend werden die Antworten ausgewertet und im Rahmen der Sitzung des Pastoralrats der Pfarreiengemeinschaft am Dienstag, 16. November, besprochen.