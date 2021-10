Mit Kind im Auto: Audi-Fahrer bedrängt zwei Kradfahrer

Die Polizei sucht den Fahrer eines blauen Audi TT, der am Sonntag auf der Kreisstraße von Döpshofen in Richtung Gessertshausen mit einem Kind in seinem Auto durch seine riskante Fahrweise zwei Leichtkraftradfahre in arge Bedrängnis gebracht hat.

Foto: Alexander Kaya (Symbolfoto)