Mokka-Fahrer streift Z4 an Tankstelle in Gessertshausen

Während der BMW an der Zapfsäule steht, fährt ein 60-Jähriger gegen dessen rechte Fahrzeugseite und verursacht einen Schaden von 4000 Euro.

Zu eng ist es am Mittwoch in einer Tankstelle an der Hauptstraße in Gessertshausen geworden. Dort hatte ein 60-jähriger Autofahrer einen an einer Zapfsäule stehenden BMW Z4 gestreift.

Passiert ist die Kollision laut Polizei gegen 12.30 Uhr. Der 60-Jährige streifte mit seinem Opel-Mokka den BMW vorne an der rechten Fahrzeugseite. Durch die seitliche Kollision entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 4000 Euro. (thia)