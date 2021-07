Motorradfahrerin rast mit mehr als 100 km/h durch Gessertshausen

Mit 103 Stundenkilometern wurde eine Motorradfahrerin in Gessertshausen geblitzt. Mehr als 150 Verkehrsteilnehmer waren bei der Kontrolle zu schnell.

Das wird teuer: Mit sage und schreibe 103 statt der erlaubten 50 Kilometer pro Stunde hat die Polizei am Freitagabend in Gessertshausen eine Motorradfahrerin geblitzt, die auf der Oberschönenfelder Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Die Frau muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 200 Euro sowie einem Fahrverbot von einem Monat und zwei Punkten rechnen.

Bei der Geschwindigkeitsmessung am Freitag zwischen 16 und 21 Uhr in beide Fahrtrichtungen kontrollierte die Verkehrspolizei 2140 Fahrzeuge und registrierte 151 Verstöße. Fünf davon waren so gravierend, dass sie laut Polizei Fahrverbote zur Folge haben. Den Negativrekord stellte die eingangs erwähnte Motorradfahrerin auf.

Aber auch in ortsauswärtiger Richtung kam es zu deutlichen Überschreitungen. So war hier eine Autofahrerin mit 91 km/h am schnellsten unterwegs. Sie erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot. (AZ)

