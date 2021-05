Gessertshausen

vor 53 Min.

Neuer Meditationsweg durch die Natur von Oberschönenfeld zum Weiherhof

Plus Zwischen Kloster Oberschönenfeld und der Kapelle Maria Sieben Schmerzen am Weiherhof regen zwölf Holzstele am Waldrand entlang zum Innehalten und Abschalten ein.

Von Siegfried P. Rupprecht

Der Landkreis Augsburg ist ab sofort um ein Ausflugsziel reicher. Der neu errichtete und unter der Projektleitung des Freundeskreises Oberschönenfeld entstandene Meditationsweg von der Zisterzienserinnenabtei zum Weiherhof lädt gleichermaßen zum Wandern, Meditieren und Abschalten vom Alltag ein. Mehr noch: Die Baumaßnahme vereinigt nun auch etwas, das schon immer zusammengehörte - nämlich das Kloster und die Kapelle Maria Sieben Schmerzen.

